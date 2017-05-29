В Европе растет спрос на российские Lada

В апреле 2017 года в странах Европейского Союза купили 402 новых автомобиля Lada. Это на 38% больше, чем год назад. При этом спрос на автомобили отечественного бренда в Еврозоне растет уже четыре месяца подряд, сообщили аналитики агентства "Автостат".
По данным экспертов, в марте прордажи Lada в Европе были еще выше — 504 авто. Всего же за 4 месяца российский бренд продал в Евросоюзе 1,5 тыс. экземпляров, показав рост относительно тех же месяцев 2016 года на 52,5%.
В "Автостате" считают, что стремительный рост продаж автомобилей Lada во многом связан с выходом на западный рынок седана Vesta. В начале нынешнего года продажи этой модели стартавали в Германии, Венгрии и Болгарии.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.