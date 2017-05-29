В Европе растет спрос на российские Lada

По данным экспертов, в марте прордажи Lada в Европе были еще выше — 504 авто. Всего же за 4 месяца российский бренд продал в Евросоюзе 1,5 тыс. экземпляров, показав рост относительно тех же месяцев 2016 года на 52,5%.

В "Автостате" считают, что стремительный рост продаж автомобилей Lada во многом связан с выходом на западный рынок седана Vesta. В начале нынешнего года продажи этой модели стартавали в Германии, Венгрии и Болгарии.

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