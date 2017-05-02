В 2017 году на Алтае отремонтируют более 170 км федеральных дорог

Самый масштабный проект — капитальный ремонт федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" за Бийском. В 2016 году введены в эксплуатацию первые 5 км, на этот год запланирован ввод еще 10 км (участок с 358 по 368 км). На этом отрезке четырехполосной дороги предусмотрено устройство разделительной полосы — двустороннее металлическое барьерное ограждение по оси дороги с полосой безопасности с каждой стороны полностью исключит вероятность лобовых столкновений. Также на "Чуйском тракте" идет капитальный ремонт в Зональном районе на участке с 324 по 332 км.

Несколько участков трассы ремонтируют в Первомайском (182,9 по 186,4 км) и Косихинском (с 243 по 249 км) районах. Кроме того, работы начались на двух транспортных развязках на Новоалтайск (км 207+330, км 209+880).

На федеральной автодороге А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан ремонтировать будут четыре участка общей протяженностью 54 км, еще на трех выполнят устройство шероховатой поверхностной обработки. Это позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дороги при минимальных затратах.

Ярослав Долинский,

руководитель ФКУ Упрдор "Алтай":

Это закономерно. Порядка 78% наших дорог соответствуют нормативам, а значит, не нуждаются в капиталоемких ремонтных мероприятиях. Сохранение существующих покрытий – задача, которую мы реализуем, используя современные технологии. Срок службы таких покрытий, по сравнению с традиционными, больше, а уровень безопасности и комфортности для автомобилистов – выше.

Всего в Алтайском крае в этом году отремонтируют 112 км федеральных автомобильных дорог. В Республике Алтай в нормативное состояние приведут 59 км "Чуйского тракта". В двух регионах отремонтируют 851 п. м водопропускных труб. Запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

"Это одно из главных направлений нашей работы, которому мы уделяем самое пристальное внимание, — подчеркнул Ярослав Долинский. — В прошлом году была зафиксирована положительная динамика: в Алтайском крае на федеральных трассах аварийность снизилась на 19%. Совместно с ГИБДД мы разработали программу мероприятий, включающую установку комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Практика показывает, что это приносит положительные результаты на аварийно-опасных участках. Предусмотрены и другие работы: устройство шумовых полос, дополнительные мероприятия по визуализации опасных мест и регламентированию режимов движения. Будем стараться тенденцию к снижению аварийности сохранить".

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