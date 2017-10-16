В Госдуме планируют упростить обжалование "писем счастья" от ГИБДД

По замыслу автора идеи — депутата Вячеслава Лысакова систему обжалования административных штрафов нужно максимально упростить, внедрив на сайте госуслуг в разделе "Штрафы" окошко "Не мой номер". После этого сотрудники подразделения, выписавшего штраф, еще раз проверяют видеоматериалы, и если жалоба владельца автомобиля будет обоснована, то штраф отправят в корзину.

Сейчас же, как отметил Лысаков, чтобы обжаловать постановление о наложении штрафа, автовладельцу "нужно пройти целую цепочку препятствий". Даже если при проверке невиновность водителя доказана, удаленно такой вопрос решить нельзя. Депутат подчеркнул, что "устранением этих законодательных коллизий" он планирует заняться в скором времени, пишет bfm.ru.

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