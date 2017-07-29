В лобовом ДТП на алтайской трассе погибли два человека

Утром 29 июля на трассе в Ребрихинском районе произошло жесткое ДТП с участием двух иномарок. Два человека погибли, сообщили altapress.ru ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП произошло в 11.50 минут 77 км автодороги "Павловск - Ребриха - Буканское" в районе села Подстепное. Столкнулись "Ниссан Санни" и "Тойота Королла Филдер".
Пассажир "Ниссан" и пассажир "Тойоты" скончались на месте. Еще двоих пассажиров, в том числе несовершеннолетнего, госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
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