Автоновости

В лобовом ДТП на алтайской трассе погибли два человека

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Сегодня, 14:28.
Автоновости

Утром 29 июля на трассе в Ребрихинском районе произошло жесткое ДТП с участием двух иномарок. Два человека погибли, сообщили altapress.ru  ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП в Ребрихинском районе, 29 июля 2017.
ДТП в Ребрихинском районе, 29 июля 2017. Фото : Barnaul22.

ДТП произошло в 11.50 минут 77 км автодороги "Павловск - Ребриха - Буканское" в районе села Подстепное. Столкнулись "Ниссан Санни" и "Тойота Королла Филдер".

Пассажир "Ниссан" и пассажир "Тойоты" скончались на месте. Еще двоих пассажиров, в том числе несовершеннолетнего, госпитализировали. 

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

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