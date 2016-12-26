В Новоалтайске в ДТП пострадали пять человек, в том числе маленькие дети

В Новоалтайске 25 декабря произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали 5 человек, в том числе дети. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, в аварию попали Nissan Tiida (под управлением 40-летнего водителя) и Toyota Ipsum (под управлением 35-летнего водителя)?.
В результате ДТП травмы получили дети 8-ми и 2-х лет, находившиеся в Ipsum. Маленькие пассажиры находились в автокреслах на заднем сидении. Также в аварии пострадали водитель и два пассажира Nissan Tiida.
Все пострадавшие доставлены в больницу для помощи.
Полиция выясняет обстоятельства аварии.
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