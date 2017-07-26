В Новосибирске сожгли припаркованный во дворе мотоцикл

Необычный поджог произошел в Новосибирске в ночь на 26 июля. Здесь преступники сожгли мотоцикл Kawasaki ZZR 400, который владелец припарковал между машинами, стоявшими во дворе дома № 8 на улице Народной, пишет АСТ-54.
По словам владельца байка, ночью кто-то угнал мотоцикл в соседний двор. Там байк пытались разобрать, а потом подожгли. Горящий мотоцикл потушили пожарные.
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