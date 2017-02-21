Автоновости
Спецпредложения:

В правительстве хотят вернуть штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч

384
Сегодня, 14:40.
Автоновости

В российском правительстве обсуждают вопрос о возвращении штрафов за превышение скоростного режима на 10 километров в час.

Автомобили.
Автомобили. Фото : СС0.

Сейчас водителей не наказывают, если они не превысили на 20 километров в час от разрешенной скорости, пишет "Коммерсантъ".

Инициатива связана с проведением эксперимента по установлению в центре Москвы малоформатных дорожных знаков. Они в 1,2–1,5 раз меньше стандартных, и потому их можно устанавливать на дорогах с разрешенной скоростью движения до 60 километров в час. На более высоких скоростях такие знаки будут нечитаемы для автомобилистов, отмечает издание.

Эксперимент продлится около полугода, после чего будет решено, целесообразно ли использовать новые знаки.

До 1 сентября 2013 года в России действовал штраф за превышение скорости на 10 километров в час, после "штрафной зазор" был увеличен до 20 километров в час. Два года назад МВД пыталось вернуть штраф за превышение на 10 километров в час, но это вызвало протесты автомобильного сообщества, пишет bfm.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus