В правительстве хотят вернуть штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч

Сейчас водителей не наказывают, если они не превысили на 20 километров в час от разрешенной скорости, пишет "Коммерсантъ".

Инициатива связана с проведением эксперимента по установлению в центре Москвы малоформатных дорожных знаков. Они в 1,2–1,5 раз меньше стандартных, и потому их можно устанавливать на дорогах с разрешенной скоростью движения до 60 километров в час. На более высоких скоростях такие знаки будут нечитаемы для автомобилистов, отмечает издание.

Эксперимент продлится около полугода, после чего будет решено, целесообразно ли использовать новые знаки.

До 1 сентября 2013 года в России действовал штраф за превышение скорости на 10 километров в час, после "штрафной зазор" был увеличен до 20 километров в час. Два года назад МВД пыталось вернуть штраф за превышение на 10 километров в час, но это вызвало протесты автомобильного сообщества, пишет bfm.ru.