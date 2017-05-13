В регионах приостановлена выдача водительских прав

Специалисты заняты решением этой проблемы.

Накануне вечером МВД РФ зафиксировало кибератаку на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате кибератаки утечка служебной информации с информационных ресурсов ведомства полностью исключена, пишет bfm.ru.

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