В России могут запретить въезд автомобилей на бензине в мегаполисы и на курорты

В качестве одной из предложенных мер фигурирует запрет на въезд бензиновых автомобилей в мегаполисы и на курорты страны. Медведев поручил до 17 августа министерствам рассмотреть пакет предложений по развитию электротранспорта, которые были внесены в правительство руководством российского автоконцерна "Камаз", который ранее объявил о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта. Поручение было дано премьером своему заместителю, вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

"КамАЗ" также предложил установить "нулевую" ставку транспортного налога для транспорта, питающегося электричеством, а также на гибридные машины, одобрить программу предоставления бесплатных парковок на муниципальных парковочных пространствах для электрокаров и гибридов. Еще одна мера — ввести на среднесрочный период программу субсидирования покупки гражданами электротранспорта.

Газета отмечает, что эти предложения совпадают с планами правительства страны уделять внимание стимулированию использования более экологичных видов транспорта, пишет "Росбалт".

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