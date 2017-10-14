Автоновости

В России вступили в силу новые правила получения водительских удостоверений

Сегодня, 13:31.
Автоновости

C 14 октября в России начали действовать новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщает сайт Госавтоинспекции.

Осень и автомобиль.
Осень и автомобиль. Фото : СС0.

Согласно новому регламенту, человек, желающий сдать экзамен в ГИБДД, должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров. В первую очередь это касается тех, кто получал справки об обучении и медицинские документы из других регионов.

Изменения произошли и в практической части экзамена. В случае падения с мотоцикла на экзамене выставляется оценка "не сдал", также для сдающих на категорию А стало обязательным упражнение "скоростное маневрирование", сообщает РИА Новости.

Кандидатов в водители тоже ожидают новшества. По новым правилам, если ученик при движении задним ходом не смог с первой попытки выполнить упражнение и попытался второй раз включить заднюю передачу, экзамен будет считаться несданным. Ранее число попыток включения передачи не ограничивалось. Кроме того, раньше допускался заезд колесом на линию, обозначающую границу упражнения, а теперь нарушать границу виртуальной "стены" выступающими частями машины запрещено, отмечает "Коммерсант".

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