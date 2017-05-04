В центре Барнаула на две недели перекроют улицу из-за стройки

10 мая с 8.00 в Барнауле перекроют улицу Мерзликина от дома №5 до дома №8. Это связано с прокладкой сетей водопровода к строящемуся административно-гостиничному зданию №6а.
Как сообщает мэрия, движение откроют 24 мая после 21.00.
Участникам дорожного движения рекомендуют быть внимательными на этом участке и по возможности выбирать маршруты объезда. Горожанам приносят извинения за причиненные неудобства.
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