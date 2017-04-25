В центре Барнаула перекроют часть улицы до конца сентября

Столько времени понадобится, чтобы выполнить работы по восстановлению благоустройства после перекладки ливневой канализации.

На участке улицы Льва Толстого — одном из объектов туркластера — планируется комплексное благоустройство: здесь отремонтируют дорогу и тротуары, заменят опоры освещения.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанного участка и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

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