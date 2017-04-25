В центре Барнаула перекроют часть улицы до конца сентября

С 8 утра 2 мая будет перекрыта проезжая часть ул. Льва Толстого от пр. Ленина до пр. Социалистического. Об этом сообщает мэрия. Перекрытие продлится до 30 сентября.
Столько времени понадобится, чтобы выполнить работы по восстановлению благоустройства после перекладки ливневой канализации.
На участке улицы Льва Толстого — одном из объектов туркластера — планируется комплексное благоустройство: здесь отремонтируют дорогу и тротуары, заменят опоры освещения.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанного участка и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.
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