В центре Барнаула установят знаки, запрещающие парковку ночью

10 мая на четной стороне участка ул. Пролетарской от дома №70 к2 до пр. Ленина запретят остановку и стоянку транспортных средств с 20.00 до 8.00. На участке установят соответствующие дорожные знаки.
Как сообщили в мэрии, это необходимо для беспрепятственной работы специализированной техники в ночное время. Горожанам приносят извинения за причиненные неудобства.
Напомним, 26 апреля в Барнауле установили новых дорожные знаки по нечетной стороне Социалистического проспекта и на улице Крупской.
На Социалистическом появились знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" между улицами Ползунова и Пушкина. На Крупской, 169 запретили остановку и стоянку автомобилей с 18.00 до 7.00.
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