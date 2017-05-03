В центре Барнаула установят знаки, запрещающие парковку ночью

Как сообщили в мэрии, это необходимо для беспрепятственной работы специализированной техники в ночное время. Горожанам приносят извинения за причиненные неудобства.

Напомним, 26 апреля в Барнауле установили новых дорожные знаки по нечетной стороне Социалистического проспекта и на улице Крупской.

На Социалистическом появились знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" между улицами Ползунова и Пушкина. На Крупской, 169 запретили остановку и стоянку автомобилей с 18.00 до 7.00.

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