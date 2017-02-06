В центре Барнаула водитель "Лады" сбил 15-летнего подростка на трамвайной остановке

Экипаж ДПС предварительно установил, что водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем "Лада", двигался по Красноармейскому проспекту от ул. Крупской в сторону ул. Папанинцев. Избегая наезда на женщину, перебегавшую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, водитель сбил 15-летнего пешехода, который стоял на трамвайной остановке.

В результате ДТП пешеход 2001 года рождения и пассажир автомобиля (2003 года рождения) получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь.

Ведется разбирательство, говорится в сообщении краевого главка МВД.