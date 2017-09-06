В Турции российский турист впал в кому после ДТП

Инцидент произошел несколько дней назад на курорте Аланья. Дмитрий Филиппов из Ижевска приехал туда с супругой и 13-летним сыном.

В предпоследний день отпуска мужчина решил покататься по городу на скутере. Во время поездки он столкнулся с автобусом. Мужчина получил многочисленные переломы, черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Кроме того, у него оказалось пробито легкое.

Пострадавшего доставили в местную больницу, где его оперировали в течение шести часов. Сейчас мужчина находится в коме.

Турецкая полиция считает виновным в ДТП водителя автобуса. Он был помещен под домашний арест. Следователи хотят возбудить уголовное дело, но для этого им необходимо заявление пострадавшего.

Адвокат семьи будет отстаивать право супруги Дмитрия на подачу этого документа в полицию. В настоящее время женщина собирает деньги на лечение мужа, так как страховка не покроет все медицинские расходы, пишет Lenta.ru.

В начале августа жительница Сургута впала в кому во время отдыха в Анталье. В конце того же месяца Кристина Максимюк скончалась в московской больнице.

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