Выбирайте пути: что перекроют в Барнауле из-за празднования 9 мая

9 мая в течении дня перекроют:

До 9.30 перекрыта четная сторона пр-та Строителей (от пр-та Ленина до пр-та Красноармейского). От остановки общественного транспорта "Новый рынок" до железнодорожного вокзала и площади Спартака движение автобусов будет организовано в прямом направлении по улицам: Новоугольная, Свердлова, Профинтерна, Привокзальная, пр-кт Красноармейский далее по своим маршрутам. В обратном направлении по маршрутам.

До 22.30 перекрыт Социалистический (от ул.Молодежной до ул.Димитрова), без изменения схем движения.

До 12.30 закрыты четная и нечетная стороны пр-кта Ленина (от пр-та Строителей до ул.Чкалова). Движение автобусов будет организовано от пл.Октября до Речного вокзала в прямом и обратном направлениях по ул.Советской, пр-ту Комсомольскому, ул.Партизанской, пр-ту Ленина, далее по своим маршрутам.

До 15.00 обе стороны пр-та Ленина (от пр-та Строителей до ул. Гоголя). Движение автобусов будет организовано от пл.Октября до Речного вокзала в прямом и обратном направлениях по ул.Советской, пр-ту Комсомольскому, ул.Гоголя, пр-ту Ленина, далее по своим маршрутам.

До 22.30 перекрыта четная сторона пр-та Ленина (от ул.Чеглецова до ул.Петра Сухова). Движение маршрутных автобусов № 1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 будет организовано по ул.Северо-Западной, пр-ту Калинина, пр-ту Космонавтов. Трасса троллейбусного маршрута №1 будет сокращена до ост."Шинный завод".

До 23.00 перекрыта улица Георгия Исакова (от четной до нечетной стороны ул.Островского). Движение автобусов будет организовано по маршрутам: - №24 – по улицам: Кавалерийской, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (чётная сторона), Антона Петрова, Малахова, Юрина далее по своему маршруту; - №6 – по улицам: Солнечная Поляна, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (чётная сторона), Антона Петрова далее по своим маршрутам

Во время перекрытия пр-кта Ленина троллейбусные маршруты №1 и 7 будут ходить только до остановки "пл.Победы".

После праздничного салюта в городе дополнительно запустят 37 автобусов и троллейбусов. Они будут выстроены вдоль пр-та Ленина (от ул.Кирова до ул.Димитрова), в районе здания №57б (на остановке общественного транспорта "пл.Советов") и в районе пересечения пр-та Красноармейского с ул.Молодежной в сторону Привокзальной площади.

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