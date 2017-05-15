Видео и фотофакты. В Барнауле иномарка врезалась в автобус

15 мая в Барнауле произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля Toyota Cynos.
В Барнауле Toyota врезалась в автобус. 15 мая 2017 года. Фото : Вероника Антипова-Яцкова vk.com/barneos22.
В Барнауле Toyota врезалась в автобус. 15 мая 2017 года. Фото : Александр Степанов vk.com/barneos22.
В Барнауле Toyota врезалась в автобус. 15 мая 2017 года. Фото : Александр Степанов vk.com/barneos22.
Авария случилась на ВРЗ на улице Воровского. По данным очевидцев в сообществе Barnaul22, есть пострадавшие, на месте работали две кареты "скорой помощи". Из-за ДТП образовалась большая пробка. Затруднено движение по улице Сизова от проспекта Калинина.
По данным ГИБДД Барнаула, к медикам за помощью обратились два человека — водитель автомобиля Toyota и пассажир автобуса, которая упала в салоне из-за ДТП.
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