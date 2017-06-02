Видео и фотофакты. В Новосибирске автомобиль ЧОПа, скрываясь от полиции, попал в аварию и перевернулся

Вечером 1 июня в Новосибирске произошло ДТП с участием "Нивы" охранной фирмы и автомобиля Nissan Bluebird. Российский внедорожник уходил от погони, на перекрестке врезался в японский седан и перевернулся на крышу.
Авария произошла на перекрестке улиц Большевицкой и Выборной в районе Речного вокзала. По данным очевидцев в сообществе "АСТ-54", в аварии получил серьезные травмы водитель "Ниссана". Водителя увезли в больницу на реанимобиле. Водитель и пассажир "Нивы" также получили травмы.
Свидетели ДТП сообщают в группе "Инцидент Новосибирск", что полицейские пытались остановить внедорожник. Водитель "Нивы" притормозил, но потом решил уехать. Сотрудники ДПС пустились в погоню за машиной. Очевидцы пишут, что внедорожник даже предпринял попытку ударить полицейский автомобиль.
На перекресток "Нива" выехала на красный сигнал светофора и врезалась в правую водительскую сторону "Ниссана". От удара была сильно искорежен бок иномарки, а "Нива перевернулась и легла на крышу.
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