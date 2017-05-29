Видео. Пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо сошел с дистанции из-за возгорания мотора

Алонсо сошел с дистанции за 20 кругов до финиша из-за возгорания мотора. До инцидента испанец шел в лидерах и один раз выходил на первое место.

Ради участия в гонке "Инди 500" Алонсо пришлось пропустить Гран-при "Формулы-1" в Монако. Испанец сделал это с целью завоевать "Тройную корону" — победы на Гран-при Монако, "Инди 500" и "24 часах Ле-Мана".

Гонка в Индианаполисе (штат Индиана, США) и завершилась победой японца Такумо Сато, который с 2002 по 2008 годы выступал в "Формуле-1". Второе место занял бразилец Элио Кастроневеш, треть — Эд Джонс (ОАЭ). Российский гонщик Михаил Алешин показал 13-й результат, пишет Lenta.ru.

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