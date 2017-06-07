Видео. 10-тонный гоночный КамАЗ "прыгнул" на 37 метров

Команда "КАМАЗ-Мастер" испытала гоночный грузовик перед ралли-рейдом "Шелковый путь", который стартует 7 июля с Красной площади.
За рулем грузовика находился победитель "Дакара-2017" Эдуард Николаев.
Перед прыжком он разогнал 1000-сильный автомобиль, оснащенный 16,2-литровым мотором V8, до 140 километров в час. Машина оторвалась от земли на два метра, а перегрузки во время прыжка достигли 12g.
Ралли-рейд "Шелковый путь" пройдет с 7 по 22 июля по территории России, Казахстана и Китая. Гонка состоит из 14 этапов и 17 спецучастков, а общая протяженность дистанции достигает 9,6 тысячи километров. В состязании примут участие Стефан Петерансель, Себастьен Леб и Сириль Депре, которые будут выступать на прототипах Peugeot, Нассер Аль-Аттия, Жиниэль де Вильерс и Лерой Поултер (они будут ехать на "Тойотах"), а также команда X-Raid на машинах MINI и грузовики Tatra, Scania, Renault, Iveco, МАЗ, пишет Lenta.ru.
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