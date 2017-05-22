Видео. В Барнауле в автомобиле, который упал в яму, были два человека

В ночь на 21 мая в Барнауле легковой автомобиль упал в глубокую яму, где ремонтируют коллектор, на пересечении улицы Кулагина и проспекта Калинина. До сегодняшнего дня ничего не было известно о людях, которые находились в машине. В госавтоинспекции altapress.ru сообщили, что их было двое. Пассажира из-за полученных травм госпитализировали в больницу.
Авария произошла в 02.30 минут в районе пр. Калинина 22В. Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry Gracia, наехал на бетонные блоки и рухнул в яму коммунальной аварии. В результате ДТП пострадали оба мужчины, которые были в автомобиле. Пассажир — мужчина 1975 года рождения — был госпитализирован в больницу.
Водитель отказался пройти тест на состояние алкогольного опьянения. Ранее очевидцы предположили, что мужчина за рулем был пьян.
Сейчас автомобиль достали из ямы и поместили на спецстоянку.
Это было четвертым ДТП за последнее время на этом участке дороги, где идет ремонт. Местные жители также отмечают, что в ночное время здесь не работают светофоры и отключают фонари.
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