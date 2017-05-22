Видео. В Барнауле в автомобиле, который упал в яму, были два человека

Авария произошла в 02.30 минут в районе пр. Калинина 22В. Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry Gracia, наехал на бетонные блоки и рухнул в яму коммунальной аварии. В результате ДТП пострадали оба мужчины, которые были в автомобиле. Пассажир — мужчина 1975 года рождения — был госпитализирован в больницу.

Водитель отказался пройти тест на состояние алкогольного опьянения. Ранее очевидцы предположили, что мужчина за рулем был пьян.

Сейчас автомобиль достали из ямы и поместили на спецстоянку.

Это было четвертым ДТП за последнее время на этом участке дороги, где идет ремонт. Местные жители также отмечают, что в ночное время здесь не работают светофоры и отключают фонари.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.