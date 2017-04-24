Автоновости

Видео. В Монако представлен аэромобиль за 1,5 млн евро

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Вчера, 20:03.
Видео

Разработчики из Словакии представили на автошоу Top Marques в Монако прототип первого серийного летающего автомобиля AeroMobil.

Евро.
Евро. Фото : СС0.

Предзаказы на эту машину начнут принимать до конца 2017 года, а первые летающие автомобили заказчики получат в 2020 году.

Машина стоимостью 1,2-1,5 миллиона евро обязует владельца получить лицензию пилота и озаботиться местом для взлета, так как для разгона нужно около 300 метров.
 
AeroMobil на дороге разгоняется до максимальных 160 км/ч, а в воздухе его крейсерская скорость — 200 км/ч. Трансформация автомобиля в самолет занимает около трех минут. На земле он расходует 8 литров бензина на 100 км, а в воздухе — 15 литров в час. Запас хода в режиме автомобиля — 875 км, в режиме самолета — 700 км, пишет "Росбалт".

Факты

На разработку аэромобиля ушло более 25 лет. При создании аэромобиля большую поддержку уникальному проекту оказало правительство Словакии.

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