Видео. В Набережных Челнах два КамАЗа провалились под землю

Два КамАЗа ушли под землю на родине грузовиков — в Набережных Челнах.
Очевидец запечатлел весь процесс погружения легенды автопрома на стоянке для большегрузов.
Судя по всему, недавно положенный асфальт оказался не готов к нагрузке. На кадрах видно, что машины стояли на участке, который был покрыт свежим асфальтом.
По информации местных СМИ, грузовики удалось достать из ямы, машины не получили серьезных повреждений, пишет ura.ru.
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