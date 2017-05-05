Видео. В Набережных Челнах два КамАЗа провалились под землю

Очевидец запечатлел весь процесс погружения легенды автопрома на стоянке для большегрузов.

Судя по всему, недавно положенный асфальт оказался не готов к нагрузке. На кадрах видно, что машины стояли на участке, который был покрыт свежим асфальтом.

По информации местных СМИ, грузовики удалось достать из ямы, машины не получили серьезных повреждений, пишет ura.ru.

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