Юбилейный фоторепортаж. Как 20 лет назад открывали новый мост в Барнауле

25 июля 1997 года в Барнауле торжественно открыли новый мост через Обь. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж Олега Богданова, сделанный в день открытия для газеты "Свободный курс".

Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Фото : Олег Богданов. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.