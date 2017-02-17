За полдня в Барнауле произошло 50 ДТП, движение затруднено

В связи с неблагоприятными условиями, снегопадом, порывистым ветром и гололедными явлениями затруднено движение большегрузных транспортных средств на подъемах улиц Попова — Гущина, пр. Калинина — ул. Кулагина, ул. Аванесова от пр. Красноармейского. Инспекторы ДПС ГИБДД Барнаула осуществляют регулировочно-распорядительные функции в указанных местах.

Во избежание заторных ситуаций водителей просят выбирать возможные пути объезда, а также воздержаться от поездок на дальние расстояния. В период неблагоприятных погодных условий по возможности стоит отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного.