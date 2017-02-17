За полдня в Барнауле произошло 50 ДТП, движение затруднено

За 17 февраля на данный момент в Барнауле зарегистрировано около 50 ДТП, одно из них с пострадавшими, сообщает ГИБДД. В настоящее время в городе пробки на уровне 7 баллов.
В связи с неблагоприятными условиями, снегопадом, порывистым ветром и гололедными явлениями затруднено движение большегрузных транспортных средств на подъемах улиц Попова — Гущина, пр. Калинина — ул. Кулагина, ул. Аванесова от пр. Красноармейского. Инспекторы ДПС ГИБДД Барнаула осуществляют регулировочно-распорядительные функции в указанных местах.
Во избежание заторных ситуаций водителей просят выбирать возможные пути объезда, а также воздержаться от поездок на дальние расстояния. В период неблагоприятных погодных условий по возможности стоит отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.