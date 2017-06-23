За продажу контрафакта АЗС будут штрафовать и изымать топливо

Как следует из текста документа, за каждое нарушение требований технического регламента Таможенного союза изготовителей и продавцов топлива будут штрафовать на сумму от 100 до 300 тыс. рублей. Точный размер будут расчитывать исходя из выручки нарушителя. Помимо этого у юридических лиц будут конфисковывать некачественное топливо.

За повторное нарушение требований по качеству топлива предусмотрены штрафы в размере 2 милн рублей с конфискацией, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток (также с конфискацией).

Проблема качества топлива на АЗС с годами не теряет своей остроты. Порядка 70% проб дизельного топлива и около 30% проб бензина с АЗС и нефтебаз Алтайского края и Республики Алтай не соответствует требованиям техрегламента. Об этом altapress.ru в марте 2016 года сообщил Денис Стукалов, начальник отдела испытательного центра государственного регионального центр стандартизации метрологии и испытаний.

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