За продажу контрафакта АЗС будут штрафовать и изымать топливо

Ответственность производителей топлива и владельцев АЗС за продажу некачественных нефтепродуктов заметно усилится. Это предполагает законопроект, который 15 июня одобрило Правительство РФ. 22 июня его текст опубликовали на сайте кабинета министров.
Как следует из текста документа, за каждое нарушение требований технического регламента Таможенного союза изготовителей и продавцов топлива будут штрафовать на сумму от 100 до 300 тыс. рублей. Точный размер будут расчитывать исходя из выручки нарушителя. Помимо этого у юридических лиц будут конфисковывать некачественное топливо.
За повторное нарушение требований по качеству топлива предусмотрены штрафы в размере 2 милн рублей с конфискацией, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток (также с конфискацией).
Проблема качества топлива на АЗС с годами не теряет своей остроты. Порядка 70% проб дизельного топлива и около 30% проб бензина с АЗС и нефтебаз Алтайского края и Республики Алтай не соответствует требованиям техрегламента. Об этом altapress.ru в марте 2016 года сообщил Денис Стукалов, начальник отдела испытательного центра государственного регионального центр стандартизации метрологии и испытаний.
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