Автоновости

За продажу контрафакта АЗС будут штрафовать и изымать топливо

127
Сегодня, 11:34.
Автоновости

Ответственность производителей топлива и владельцев АЗС за продажу некачественных нефтепродуктов заметно усилится. Это предполагает законопроект, который 15 июня одобрило Правительство РФ. 22 июня его текст опубликовали на сайте кабинета министров.

В Алтайском крае продолжается рост цен на топливо.
В Алтайском крае продолжается рост цен на топливо. Фото : Олег Богданов.

Как следует из текста документа, за каждое нарушение требований технического регламента Таможенного союза изготовителей и продавцов топлива будут штрафовать на сумму от 100 до 300 тыс. рублей. Точный размер будут расчитывать исходя из выручки нарушителя. Помимо этого у юридических лиц будут конфисковывать некачественное топливо.

За повторное нарушение требований по качеству топлива предусмотрены штрафы в размере 2 милн рублей с конфискацией, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток (также с конфискацией).

Проблема качества топлива на АЗС с годами не теряет своей остроты. Порядка 70% проб дизельного топлива и около 30% проб бензина с АЗС и нефтебаз Алтайского края и Республики Алтай не соответствует требованиям техрегламента. Об этом altapress.ru в марте 2016 года сообщил Денис Стукалов, начальник отдела испытательного центра государственного регионального центр стандартизации метрологии и испытаний.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus