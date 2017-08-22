Аксессуары в интерьере могут многое рассказать о хозяевах дома

Слово "аксессуар" в переводе с французского означает: необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо; может улучшить что-либо. В доме, в каждом его помещении — это разного рода вещи, создающие гармонию интерьера. Стилистически продуманный интерьер требует тщательного выбора аксессуаров.

Выбор аксессуаров

Это процесс творческий и увлекательный, способный "раскрыть" личности хозяев дома. Наполнение дома аксессуарами происходит по разным сценариям. Один заключается в том, что хозяева дома подбирают аксессуары на свой вкус. Некоторые в качестве сувениров привозят из дальних поездок или получают в подарок от друзей, некоторые приобретают спонтанно. Еще один вариант характерен для людей, которые не совсем доверяют своему вкусу: посетить хороший салон, где мебель и аксессуары находятся в одном месте. Хорошо оформленные, они позволяют сразу увидеть, как аксессуары, мебель и текстиль сочетаются между собой. Третий способ украсить дом стильными аксессуарами – обратиться к дизайнеру интерьеров. Специалист поможет подобрать нужные аксессуары для существующего интерьера, чтобы освежить его и, может быть, придать несколько иной характер комнате: более экстравагантный или, наоборот, строгий.

Функции аксессуаров

Главная задача аксессуаров – усилить впечатление от интерьера. Они как ничто другое при небольших затратах и наличии вкуса способны компенсировать недостатки помещения, привнести в него эмоции. Например, не стоит заполнять мелкими вещицами и без того небольшое помещение. Визуально сгладить ощущение маленького пространства можно крупными вещами – это своего рода прием наоборот. Вместо десятка хоть и симпатичных, но миниатюрных статуэток, грамотнее будет добавить несколько крупных предметов, скажем, светильников или ваз. Хотя это совсем не значит, что нужно без разбору покупать огромные вазы.

Важнейшую роль в воссоздании стиля играют аксессуары, которые подбираются в зависимости от эпохи. Интересные аксессуары помогут вдохнуть новую жизнь в любой интерьер: сказочные статуэтки, загадочные маски, кашпо, стильные фоторамки. Так, металлические аксессуары для квартиры в большей степени актуальны в процессе создания стилей хай-тек и модерн.

Главная комната в доме – гостиная (зал). Поэтому подбору аксессуаров для гостиной надо уделить особое внимание. Интерьер украсят декоративные статуэтки, диванные подушки, необычные вазы и лампы, картины, панно, стильные настенные часы. Можно использовать нестандартные дизайнерские разработки, которые заказывают у дизайнеров (они и делают их сами).

Аксессуары для спальни – это статуэтки, декоративные коврики, ночники, те же декоративные подушки на кровати, будильник. Кроме того, в спальне можно разместить аромалампы или поставить изысканную ширму.

Любителям винтажного стиля необходимо добавить такие детали декора, как зеркало в потертой рамке, сундук, тяжелая люстра, канделябры, разнообразные кружевные салфетки, фарфоровые статуэтки, вазы и шкатулки. Старинных вещей в комнате может быть немного, иногда достаточно фарфоровой куклы, чугунного утюга или старой швейной машинки Зингер. Обязательный набор аксессуаров в винтажном стиле – это посуда, игрушки, текстиль, вышивка и кружева. Интересный эффект создают старые радиоприемники и граммофоны. Дух эпохи могут передать и черно-белые семейные фотографии или знаменитые снимки любого периода в прошлом.

Не существует четкого разделения аксессуаров на группы в зависимости от функции комнаты. Тем более что в современном жилище нет строгого зонирования помещения. Сейчас столовая может быть частью гостиной или кухни и т.д. Поэтому и правила расстановки аксессуаров тоже сути отсутствуют. Это больше из области интуиции. И вкуса, конечно.