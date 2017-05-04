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Что такое "Чудотеплица Сибирский Агроном"?

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Сегодня, 11:30.
Потребитель

Это новинка от разработчика легендарного парника "Агроном".

"Чудотеплица Сибирский Агроном".
"Чудотеплица Сибирский Агроном" .Фото : архив компании "Агроном".

Созданию Сибирского Агронома предшествовал путь длиною в 18 лет. Именно столько компания занимается разработкой и выпуском теплиц и парников.

Посмотрите это видео о создании Сибирского Агронома.

Больше информации на сайте сибирскийагроном.рф или по бесплатному номеру 8-800-100-22-59

Компания "Агроном"

  • г. Барнаул, тел. 8 (3852) 60-30-30,
    8 (913) 210-30-30 (МТС, единая справочная)
  • г. Бийск, тел. 8 (3854) 55-56-56
  • г. Рубцовск, тел. 8 (38557) 70-333
  • г. Славгород, тел. 8 (913) 260-60-30 (МТС)
  • г. Новосибирск 8 (913) 985-22-23 (МТС)
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