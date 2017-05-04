Что такое "Чудотеплица Сибирский Агроном"?

Созданию Сибирского Агронома предшествовал путь длиною в 18 лет. Именно столько компания занимается разработкой и выпуском теплиц и парников.

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Компания "Агроном"