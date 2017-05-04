Что такое "Чудотеплица Сибирский Агроном"?

Это новинка от разработчика легендарного парника "Агроном".
Созданию Сибирского Агронома предшествовал путь длиною в 18 лет. Именно столько компания занимается разработкой и выпуском теплиц и парников.
Посмотрите это видео о создании Сибирского Агронома.
Больше информации на сайте сибирскийагроном.рф или по бесплатному номеру 8-800-100-22-59
Компания "Агроном"
- г. Барнаул, тел. 8 (3852) 60-30-30,
8 (913) 210-30-30 (МТС, единая справочная)
- г. Бийск, тел. 8 (3854) 55-56-56
- г. Рубцовск, тел. 8 (38557) 70-333
- г. Славгород, тел. 8 (913) 260-60-30 (МТС)
- г. Новосибирск 8 (913) 985-22-23 (МТС)
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