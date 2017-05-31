Как правильно приготовить окрошку. Рецепты вкусной окрошки

Какие продукты нужны для окрошки

Внесем ясность: окрошка требует бодрящего душистого, кисловатого, но ни в коем случае не сладкого кваса. Покупной квас можно довести до нужного состояния, если добавить в него пару корочек черного или бородинского хлеба и дать настояться в теплом месте часа три. Процедите, охладите и получите почти такой квас, как надо.

Окрошку можно готовить на освежающем квасе, бывает окрошка на нежной сыворотке, для разнообразия можно приготовить окрошку на пикантном айране или мягком кефире, а рыбную окрошку иногда заливают даже пивом. Также окрошку можно залить просто минеральной водой.

Для сытности в окрошку кладут мясо или колбасу. Предпочтительнее использовать нежирное мясо: прекрасно подходит для приготовления окрошки отварная говядина, можно положить курицу или индейку, некоторые кладут отварной язык. Если нет мяса, самое простое решение – приготовить окрошку с вареной колбасой.

Как правило, в рецепт классической окрошки входит отварной картофель, свежий огурец, редис. Овощи нужно нарезать одинаковыми кубиками или соломкой.

Вареные яйца можно положить в окрошку, нарезав их кубиками, или порезать только белок, а из желтка приготовить заправку. Для этого желтки надо растереть с горчицей, добавить сметану, сахар, соль по вкусу и перемешать с небольшим количеством кваса.

В окрошку кладут зеленый лук, укроп, свежий щавель. Кстати, зеленый лук можно растереть с солью. Ну и конечно, приправляют окрошку сметаной или другими приправами по вкусу: горчицей, хреном и т. д.

Окрошка классическая

Ингредиенты: квас 1 литр, отварное мясо или ветчина 200 г, картофель 3 – 4 шт., огурец 2 шт., редис 5 – 7 шт., яйца 2 – 3 шт., лук зеленый и укроп по 1 пучку, соль по вкусу.



Способ приготовления. Сварите картофель в мундирах. Яйца сварите вкрутую. Охладите горячие продукты. Овощи и зелень вымойте и обсушите. Очищенный картофель и мясо (ветчину) нарежьте мелкими кубиками. Положите в глубокую миску. Также мелко нарежьте редис и огурец. Белки отделите от желтков и тоже нарежьте. Желтки рекомендуется размять вилкой и тоже положить в миску. Зеленый лук и укроп нужно мелко нарубить и немного размять в чашке с солью. После положить в общую массу и тщательно перемешать. Подают окрошку, залитую квасом и заправленную сметаной. По вкусу можно добавить горчицу или тертый хрен.

Окрошка мясная

Ингредиенты: говядина вареная 200 г, огурцы 3 шт., яйца вареные 2 шт., сметана 4 ст. ложки, квас 2 л, укроп 60 г, пучок лука зеленого, сахар 20 г, горчица 8 г, соль по вкусу.

Способ приготовления. Говядину и огурцы нарежьте соломкой. Часть зеленого лука нашинкуйте и разотрите его с солью до появления сока, добавьте горчицу. Отделите желток от белка, желток разотрите, а белок нашинкуйте соломкой. Квас соедините с солью и сахаром, перемешайте. Подготовленные ингредиенты соедините, добавьте часть сметаны, перемешайте. Разведите квасом. Окрошку подавайте с мелко нарезанной зеленью и сметаной.

Окрошка на кефире

Ингредиенты: кефир 1 литр; квас или минералка с газом 0,5 литра, картофель вареный 2 шт., редис 5 шт., вареная колбаса (отварное мясо) 200 г, яйцо куриное вареное 2 шт., огурец свежий 1 – 2 шт., редис и зеленый лук 0,5 пучка, горчица 1 ч. ложка, сметана, соль, специи по вкусу.

Способ приготовления. Рецепт приготовления окрошки на кефире не особо отличается от классической окрошки на квасе. Главное – помнить, что вкусная окрошка на кефире, как и вкусная окрошка с квасом, получается только тогда, когда хорошо настоится и охладится. Окрошка классическая на кефире готовится так же, как окрошка на квасе с горчицей, ингредиенты нарезают некрупными кусочками и смешивают с заправкой.

Окрошка овощная

Ингредиенты: квас хлебный 2 литра, морковь вареная 1 шт., картофель вареный 3 шт., редис 5 – 6 шт., огурцы 2 шт., яйца вареные 2 шт., лук зеленый рубленый, сметана, горчица, соль и сахар по вкусу.

Способ приготовления. Овощи нарежьте соломкой, соедините с мелкорубленым яйцом, растертым с солью луком. Перемешайте. При подаче в тарелку положите овощной гарнир, посолите, добавьте немного горчицы и залейте квасом. Сметану подайте отдельно.

Окрошка на сыворотке

Ингредиенты: сыворотка 1 литр, картофель вареный 2 шт., вареное мясо или колбаса 200 – 300 г; огурец свежий 1 – 2 шт., редис свежий 4 шт., куриные яйца вареные 2 шт., зеленый лук и укроп по 1 пучку, горчица 1 ч. ложка, сметана, соль.

Способ приготовления. Окрошка на сыворотке - это очень вкусно и полезно, ведь сыворотка содержит массу полезных для организма микроэлементов. Свежие овощи помойте и обсушите, вареный картофель и вареные яйца и нарежьте кубиками мелко. Чтобы знать, как приготовить окрошку на сыворотке или кефире вкусно, нужно не забывать о заправке. Это сметана, горчица и соль. Смешать сначала сметану с горчицей, а потом добавлять понемногу соль, только так окрошка на сыворотке и кефире будет в меру острой, соленой и вкусной. Теперь можно все смешать, залить сывороткой и дать постоять.

Окрошка на минеральной воде

Ингредиенты: окрошка на минералке готовится только на воде с газом, вареный картофель 2 шт., яйца вареные 3 – 4 шт., вареное мясо или колбаса 300 г, огурец свежий 1 – 2 шт., редис 3 – 4 шт., зеленый лук, укроп, сметана, соль.



Способ приготовления. Овощи, яйца и мясные ингредиенты нарезать кубиками или соломкой. Зелень измельчить. Для заправки нужно смешать полстакана сметаны с чайной ложкой горчицы. Если окрошка на минералке будет не достаточно кислой, добавьте щепотку лимонной кислоты или каплю столового уксуса. Перед подачей посыпать зеленью.

Окрошка с крабовыми палочками

Ингредиенты: квас хлебный 1 л, крабовые палочки 240 г, редис 5 шт., огурцы 2шт., яйцо 2 шт., горчица 1 ст. ложка, укроп 1 пучок, сметана 3 ст. ложки, соль и черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Шаг 1. Огурцы вымойте, при необходимости очистите от кожуры (если она слишком толстая и грубая) и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 2. Яйца сварите вкрутую, остудите, отделите белки от желтков. Белки порежьте кубиками. Желтки разотрите с горчицей, солью, перцем, измельченным укропом и сметаной в отдельной посуде до однородной массы.

Шаг 3. Крабовые палочки порежьте небольшими кусочками.

Шаг 4. Редис вымойте, просушите бумажным полотенцем, срежьте кончики и нарежьте тонкими кружочками.

Шаг 5. Поместите все подготовленные ингредиенты в объемную глубокую посуду и как следует перемешайте. Залейте окрошку охлажденным квасом, заправьте горчично-сметанной смесью и еще раз перемешайте.

Окрошка грибная с горчицей

Ингредиенты: квас хлебный 1,5 л, соленые грибы 400 г, картофель 250 г, морковь 50 г, зеленый лук 100 г, сметана 200 г, яйцо куриное 2 шт., огурцы 200 г, горчица 20 г, укроп, сахар и соль по вкусу.

Способ приготовления: