Как выращивать овощи на участке: теплолюбивые, морозостойкие и теневынослевые сорта

Освещенность

При выращивании рассады дома ее размещают на самом светлом месте. Если для рассады приготовлен парник, то надо позаботиться о том, чтобы покрытие парника (стекло, пленка, поликарбонат) всегда было чистым и пропускало достаточно солнечных лучей. Фактор освещенности актуален и для растений, высаженных в огороде. Чем ярче свет, тем активнее протекают обменные процессы.

Важна и направленность света, хотя, например, прямые солнечные лучи могут быть вредны для растения. Распределение солнечного света на растении неравномерно. Понятно, что верхняя часть растения освещается лучше, чем нижняя. Если растения посадили слишком близко, со временем они начинают затенять друг друга. Все заложенные в них ресурсы сорта они тратят на борьбу за солнечный свет: вытягиваются, перестают плодоносить, иногда даже погибают. В то же время их другие "собратья", напротив, к солнечному свету равнодушны, они прекрасно себя чувствуют в тени. Учитывая эти особенности, растения распределили по трем группам.

Теневыносливые огородные культуры: морковь, листовая капуста, шпинат, ревень, сельдерей.

Средней степени освещенности требуют: свекла, редис, репа, редька, кочанная капуста, салат, щавель, петрушка, пастернак, лук, брюква.

К светолюбивым растениям относят: помидоры, огурцы, перец, баклажаны, тыкву, фасоль.

Тепло

Температура окружающей среды влияет на растение во все фазы его жизни: от прорастания семян до созревания плодов. Способность переносить низкие температуры у разных культур имеет разные пределы. Этот показатель позволил выделить также три группы растений.

Морозо- и зимостойкие растения в вегетационном периоде способны переносить кратковременные заморозки до – 10 градусов С. В состоянии покоя они без труда могут перезимовать под снегом. В эту группу входят многолетние овощные культуры: щавель, хрен, ревень, спаржа, чеснок, лук-батун, лук-слизун, шнитт-лук и другие. Семена растений этой группы начинают прорастать при температуре от +1 градуса С, а наиболее благоприятная температура для роста и развития от + 15 до + 20 градусов С.

Холодостойкие растения переносят кратковременные заморозки до 2 – 7 градусов С. Это капуста, морковь, свекла, редис, репа, укроп, шпинат, репчатый лук, салат и другие. Прорастание их семян начинается при температуре 2 – 5 градусов С со знаком плюс. Взрослые растения лучше чувствуют себя при +15 – 20 градусах С. Жара в +25 градусов С действует на них угнетающе, а если столбик термометра поднимается выше + 30 градусов С, их рост вообще прекращается.

Теплолюбивые растения не терпят любых заморозков и при температуре ниже 0 градусов С погибают. К этой группе причисляют: помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, перец, тыкву и другие. Их семена начинают прорастать при 12 – 15 градусах С со знаком плюс. При температурах ниже +15 и выше + 30 градусов С рост теплолюбивых растений прекращается. Эти температурные рамки следует учитывать при проращивании семян и разведении растений в закрытом грунте, то есть в парнике или теплице.