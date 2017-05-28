Как правильно высаживать пионы, чтобы они цвели долгие годы

Требования к почве

Пионы растут на всех видах садовой земли, хотя развиваются на них по-разному. На песчаной почве у растений образуется больше листвы, но меньше цветков; на глинистой – получаются очень крупные цветки, но растения развиваются медленно. Самые лучшие для пионов хорошо окультуренные суглинистые почвы.

Выбор участка

В течение многих лет пионы выращивают на одном месте, поэтому важно правильно выбрать участок для них. Он должен быть солнечным, открытым, но в то же время защищенным от господствующих ветров. Нельзя сажать пионы вблизи строений, так как стены домов создают неприятный микроклимат (сухость, перегрев). Не самое хорошее место около деревьев и кустарников, поскольку цветам не будет хватать влаги и питательных веществ.

Подготовка почвы

Перед посадкой необходимо глубоко перекопать землю, поскольку корни у пионов довольно длинные. Посадочные ямы делают глубиной и шириной 50 – 70 см. При неглубокой обработке почвы корни, достигнув твердого грунта, начнут расти в сторону.

Когда ямы готовят к осенней посадке (а делать это нужно сейчас, весной), вносят свежий навоз, при необходимости и известь. Навоз в посадочную яму закладывают глубоко, чтобы избежать соприкосновения с корнями. Если весной о почве не позаботились, то осенью ее следует готовить заранее (за 2 – 4 недели), чтобы ко времени посадки земля хорошо осела.

Дно ямы рыхлят и на 2/3 заполняют тщательно перемешанной смесью, составленной из перегноя (2 ведра), торфа (2 ведра) и верхнего слоя земли, который обычно содержит хорошо разложившиеся растительные остатки. В смесь добавляют 500 г костной муки или 250 г суперфосфата. Костная мука здесь нужна как главный источник фосфора.

Посадка пионов

Пионы нельзя сажать на то место, где до этого также росли пионы. Во-первых, здесь могла скопиться инфекция, и тогда новым растениям грозит заболевание. Во-вторых, почва уже достаточно истощена многолетним пребыванием аналогичной культуры. В-третьих, нет гарантии, что в почве не остались кусочки корешков прежнего растения, на которых имеются спящие почки. В этом случае через несколько лет в обильно цветущем кусте могут появиться стебли и цветы совсем другого сорта.

Если отсутствие места все же вынуждает посадить пионы на старый участок, надо обязательно сменить почву в яме на глубину 80 – 90 см, заполнить ее землей, в которой никогда не росли пионы.

Лучшее время для посадки пионов – конец августа, максимум – начало сентября (при условии благоприятного прогноза). При очень поздней посадке "деленки" не успеют укорениться до наступления заморозков, укоренение произойдет только весной, развитие будет замедленным и цветение начнется на год позже.

На постоянное место пионы следует высаживать на расстоянии 100 – 120 см друг от друга.

Растение сажают в верхнюю часть ямы и засыпают слоем земли толщиной около 20 см без удобрений и перегноя.

Очень важно при посадке выдержать правильную глубину. Почки должны быть расположены на 5 см ниже поверхности земли. Сильно заглублять кусты нельзя: в этом случае они не цветут, хотя и хорошо растут. При мелкой посадке корни могут выступить из-под земли в период оттепелей зимой или подмерзнуть в бесснежную зиму или во время заморозков весной.

Корни растения размещают в посадочной яме так, чтобы они соприкасались с почвой всей своей поверхностью, их нельзя отгибать или прижимать. Растение осторожно засыпать землей, уплотняя ее, хорошо полить, засыпать всю посадочную яму и еще раз уплотнить землю, но ни в коем случае не утрамбовывать, чтобы не повредить хрупкие корни и глазки.

Уход за растениями

Уход за пионами заключается в своевременных обильных поливах, частых рыхлениях, подкормках, профилактических опрыскиваниях.

Вода пионам особенно необходима весной, а также в начале и конце лета, когда формируются почки возобновления. От достаточного количества влаги в почве в этот период зависит, насколько обильно зацветет куст на будущий год. Однако нельзя допускать, чтобы вода застаивалась вокруг растения.

Высаженные осенью пионы рекомендуется на зиму укрыть. С наступлением заморозков посадки присыпают слоем торфа. Нельзя укрывать пионы навозом, соломой, листьями и вообще никакой сырой массой: это может вызвать грибные заболевания и загнивание растения.