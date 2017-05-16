Как правильно посеять в саду хороший газон

Чем полезен газон

Зеленая поверхность газона действует успокаивающе. Газон очищает воздух, повышая содержание в нем кислорода. В жаркое время дня газонная дернина испаряет значительное количество влаги, что повышает влажность воздуха и снижает его температуру. Газон улучшает состав припочвенного слоя воздуха благодаря тому, что травы выделяют фитонциды, уничтожающие микроорганизмы. Корни газонных трав скрепляют поверхность почвы, предотвращая пыление.

Если садовый или коттеджный участок новый и пустой, то к созданию газона приступают на самом последнем этапе обустройства всего пространства: после выравнивания поверхности земли, постройки жилого дома и подсобных помещений, прокладки дорожек, посадки деревьев и кустарников согласно намеченному плану.

Этапы создания газона

При подготовке участка под газон почву необходимо тщательно перекопать на глубину штыка лопаты. Удалить корневища многолетних сорняков Перекопанную поверхность разровнять граблями, разбивая крупные комья земли. На поверхности не должно быть комочков крупнее горошины. Комковатый грунт спровоцирует неравномерное распределение семян по участку. После обработки почвы знатоки советуют прикатать ее поверхность катком. Понятно, это не тот инструмент, что есть у каждого хорошего хозяина, значит, надо придумать нечто аналогичное. А можно использовать доску: положить ее на грунт, походить по ней, приминая землю; передвинуть, походить и так по всему будущему газону. Времени, конечно, потребуется больше, но нужный эффект будет. Эта процедура позволяет сразу выявить все неровности поверхности и немедленно их исправить. После этого нужно дать почве осесть. Перед посевом следует вновь мягко взрыхлить поверхность граблями. Семена лучше высевать вручную вразброс. После посева слегка заделать семена в почву короткими легкими движениями граблей. Уплотнить семена в почву при помощи дощечек, прикрепленных к обуви. Накрыть участок белым плотным укрывным материалом. Для дружного и своевременного появления всходов посевы следует поливать только сверху по укрывному материалу в течение недели. Укрывной материал не снимают, пока трава не поднимется до высоты 5 см. Первое скашивание проводят при высоте травостоя 10 – 15 см.

Как и когда причесать газон

В процессе роста и отмирания частей растений накапливается слой соломы из отмерших трав, особенно он заметен весной. Однако пока толщина слоя умеренная, он даже полезен, поскольку играет положительную роль мульчирующего покрытия. Слишком объемный слой соломы задерживает поступление воздуха, воды, удобрений к корням растений, что пагубно влияет на их развитие. Тогда солому надо вычесать из газонной травы. Такую "парикмахерскую" процедуру проводят обычно ранней весной, используя железные грабли с длинными зубьями. Специалисты называют это скарификацией газона (что можно перевести на общедоступный язык, как повреждение, процарапывание).

Травосмеси

Для долголетних газонов пригодны травы, способные произрастать на одном месте без потери своих декоративных качеств не менее 10 – 12 лет. Впрочем, что касается травы, лучше положиться на производителей. В магазинах для садоводов и огородников продают готовые травосмеси для различных видов газонов. Надо только неукоснительно следовать инструкции на упаковке и качественно подготовить землю.