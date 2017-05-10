Хомо садиенс: поэтический обозреватель altapress.ru о дачном сезоне

Леонид Вихрев, директор школы практической журналистики.

Рюкзак — большой, зеленый "глобус",

В руке зажат какой-то прут.

Штурмует утренний автобус

До боли всем знакомый люд!

О садоводы-садоводки!

Владельцы кепок и панам!

Вы вновь с упорством самоходки

В салон врываетесь по нам!

Как нам знакома эта спешка,

Как узнаваем сей портрет:

Вот на колесиках тележка,

А вот с рассадою пакет.

Мешок, корзиночка-плетенка,

Лопата, тяпка… А в ногах

Трясется мини-собачонка

С животным ужасом в глазах.

Но, кроме шуток: нет задачи

Вас, садоводов, обсмеять.

Пою я гимн героям дачи

И буду труд ваш прославлять!

Вы вместо утренней зарядки

Иную выбрали стезю:

И снова вы на вашей грядке

Согнули спину буквой "зю".

Кусают вас попеременно

То пауты, то комары.

Вы переносите смиренно

Проказы стужи и жары!

Пока там кто-то млеет в море,

У вас — заботы и труды:

То рвется шланг, то брешь в заборе,

То гаснет свет, то нет воды.

Посадка, вскопка и прополка,

Полив, окучка, сорняки,

Сбор урожая и засолка,

И — колорадские жуки!

Весь день вы — словно ваньки-встаньки,

Зато погожим вечерком

Вас ждет жара родимой баньки,

А после — пиво с шашлычком!

И вот, глаза от счастья сузив,

Сидите — ноженьки внахлест…

По барабану "олл инклюзив",

По барабану все "пять звезд"!

И на душе тепло и звонко,

И тишиной убита злость,

И ваша мини-собачонка

Грызет блаженно мини-кость…