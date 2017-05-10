Хомо садиенс: поэтический обозреватель altapress.ru о дачном сезоне

Набирает обороты дачный сезон! Поэтический обозреватель altapress.ru не смог пройти мимо этого события и по-доброму как поерничал, так и позавидовал владельцам легендарных шести соток.
В руке зажат какой-то прут.
Штурмует утренний автобус
До боли всем знакомый люд!
О садоводы-садоводки!
Владельцы кепок и панам!
Вы вновь с упорством самоходки
В салон врываетесь по нам!
Как нам знакома эта спешка,
Как узнаваем сей портрет:
Вот на колесиках тележка,
А вот с рассадою пакет.
Мешок, корзиночка-плетенка,
Лопата, тяпка… А в ногах
Трясется мини-собачонка
С животным ужасом в глазах.
Но, кроме шуток: нет задачи
Вас, садоводов, обсмеять.
Пою я гимн героям дачи
И буду труд ваш прославлять!
Вы вместо утренней зарядки
Иную выбрали стезю:
И снова вы на вашей грядке
Согнули спину буквой "зю".
Кусают вас попеременно
То пауты, то комары.
Вы переносите смиренно
Проказы стужи и жары!
Пока там кто-то млеет в море,
У вас — заботы и труды:
То рвется шланг, то брешь в заборе,
То гаснет свет, то нет воды.
Посадка, вскопка и прополка,
Полив, окучка, сорняки,
Сбор урожая и засолка,
И — колорадские жуки!
Весь день вы — словно ваньки-встаньки,
Зато погожим вечерком
Вас ждет жара родимой баньки,
А после — пиво с шашлычком!
И вот, глаза от счастья сузив,
Сидите — ноженьки внахлест…
По барабану "олл инклюзив",
По барабану все "пять звезд"!
И на душе тепло и звонко,
И тишиной убита злость,
И ваша мини-собачонка
Грызет блаженно мини-кость…
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