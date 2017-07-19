Как ухаживать летом в саду за садовой земляникой и плодовыми деревьями

Уход за ягодными культурами

В июле созревает смородина: черная, красная, белая, розовая. Каждый вид представлен множеством сортов. На участке лучше всего иметь не менее двух-трех сортов смородины того или иного вида разных сроков созревания. Хотя у черной, красной и белой смородины даже один куст будет нормально плодоносить.

Сейчас очень важно обратить внимание на землянику, которая может быть поражена серой гнилью. Это заболевание ягоды обычно развивается, когда влажно и кусты сильно загущены. Чтобы ягоды не соприкасались с землей, их нужно приподнимать на подпорки или разложить на земле между кустами сухую солому.

Во второй половине месяца заканчивается пора садовой земляники. После сбора урожая надо срезать надземную часть кустов. Здоровые листья сгодятся для компоста, больные (сморщенные, побуревшие, с красными пятнами) сжечь. Грядку прорыхлить, удалить сорняки, кустики подкормить и полить. Старую землянику лучше выкорчевать. Усы с нее не советуют использовать – они могут быть поражены вредителями и болезнями.

Уход за плодовыми деревьями

В плодовом саду рыхлят и пропалывают междурядья и приствольные круги у деревьев и кустарников.

Заготавливают и высаживают в парники и теплички зеленые черенки, закаливают уже окоренившиеся.

Во второй половине месяца можно начинать летнюю окулировку. Окулировка – один из способов прививки плодовых культур.

Самое время выловить яблонную и сливовую плодожорку. Для этого достаточно развесить феромонные ловушки с приманками для самцов и таким образом предотвратить размножение вредителей.

В конце июля прекращают обработку почвы в плодовых садах, чтобы ускорить вызревание древесины, остановить рост побегов и улучшить качество будущих плодов.

Во второй декаде июля следует прекратить жидкую подкормку деревьев коровяком, птичьим пометом или азотными удобрениями, а также рыхление приствольных кругов. Более поздние подкормки приводят к уменьшению зимостойкости растений.

При внекорневой подкормке питательные вещества попадают в растения быстрее. Таким способом питают деревья азотными, фосфорными, калийными удобрениями, а также микроудобрениями. Оптимальное время для опрыскивания деревьев – раннее утро или вечер, чтобы раствор не высыхал слишком быстро.

Пусть в июле не настораживает садовода обильное опадание только что сформировавшихся плодов яблони или груши, оно не означает, что уход был некачественный. Это естественная реакция дерева на завязывание количества плодов, которое оно не в состоянии "выкормить", поэтому лишние дерево сбрасывает. Падалицу надо немедленно убирать и закапывать глубоко в землю.