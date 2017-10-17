Как из брокколи приготовить вкусные блюда

Омлет с брокколи и сыром

Ингредиенты: 2 яйца, 1/2 ст. молока, 3 соцветия брокколи, 40 г сыра, сливочное масло для обжарки, соль, перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Соцветия брокколи опустить в кипящую подсоленную воду и варить 3 минуты. Достать, остудить, разрезать на ломтики.

Шаг 2. Взбить яйца с солью и перцем. Влить молоко и хорошо перемешать венчиком.

Шаг 3. На разогретой сковороде растопить кусочек сливочного масла и вылить яично-молочную смесь. Сверху быстро разложить ломтики брокколи. Огонь должен быть совсем небольшим, иначе омлет пригорит.

Шаг 4. Когда омлет немного схватится, посыпать тертым сыром.

Шаг 5. Закрыть крышкой и довести до готовности.

Суп с брокколи на курином бульоне

Ингредиенты: 1 луковица, 800 – 900 мл бульона куриного, 400 – 500 г брокколи, 200 г твердого сыра, 50 г масла сливочного, перец, соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. В большой кастрюле растопить сливочное масло на среднем огне. Добавить лук, нарезанный мелкими кубиками, и немного сыра. Быстро перемешать. Готовить до тех пор, пока лук не станет мягким.

Шаг 2. Добавить в кастрюлю куриный бульон, брокколи, соль и перец. Варить до готовности брокколи.

Шаг 3. Вынуть брокколи, измельчить в блендере, снова положить в бульон и поварить еще несколько минут.

Шаг 4. Добавить оставшийся сыр, дать ему расплавиться, и можно подавать. Чтобы суп стал более насыщенным, можно добавить нарезанное куриное мясо.

Салат с брокколи и грейпфрутом

Ингредиенты: 1 кочан брокколи, 1 грейпфрут, 1 головка красного лука,3/4 стакана ядер грецкого ореха, 3/4 стакана зерен граната, 1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка оливкового масла, 2 ст. ложки белого винного уксуса, соль и черный молотый перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Брокколи разобрать на соцветия и подержать в кипятке в течение 1 минуты. Затем облить ледяной водой или недолго подержать в миске со льдом.

Шаг 2. Грейпфрут очистить и разделить на дольки. Каждую дольку вскрыть и очистить от белых прожилок, чтобы исключить горечь.

Шаг 3. Красный лук мелко порезать. Орехи разрезать пополам и подсушить на сковороде.

Шаг 4. В миске смешать мед, оливковое масло, белый винный уксус, соль и перец по вкусу. Заправить соусом овощи и фрукты и аккуратно перемешать. Перед подачей украсить салат зернами граната и грецкими орехами.