Как из брокколи приготовить вкусные блюда

Соцветия ярко-зеленого цвета (иногда фиолетового) капусты брокколи, помимо всего прочего, содержат каротин и много качественных растительных белков, которые препятствуют накоплению холестерина в организме. Этот вид капусты считается одним из самых полезных. Но чтобы получить максимум пользы, нужно выбирать кочан с плотными, нераспустившимися соцветиями. Капуста с рыхлыми и открытыми бутончиками не получится сочной. А приготовить из брокколи можно много разных блюд. Ее отваривают, обжаривают в панировке, кладут в суп, пиццу, пасту.
Омлет с брокколи и сыром
Ингредиенты: 2 яйца, 1/2 ст. молока, 3 соцветия брокколи, 40 г сыра, сливочное масло для обжарки, соль, перец по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1. Соцветия брокколи опустить в кипящую подсоленную воду и варить 3 минуты. Достать, остудить, разрезать на ломтики.
Шаг 2. Взбить яйца с солью и перцем. Влить молоко и хорошо перемешать венчиком.
Шаг 3. На разогретой сковороде растопить кусочек сливочного масла и вылить яично-молочную смесь. Сверху быстро разложить ломтики брокколи. Огонь должен быть совсем небольшим, иначе омлет пригорит.
Шаг 4. Когда омлет немного схватится, посыпать тертым сыром.
Шаг 5. Закрыть крышкой и довести до готовности.
Суп с брокколи на курином бульоне
Ингредиенты: 1 луковица, 800 – 900 мл бульона куриного, 400 – 500 г брокколи, 200 г твердого сыра, 50 г масла сливочного, перец, соль по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1. В большой кастрюле растопить сливочное масло на среднем огне. Добавить лук, нарезанный мелкими кубиками, и немного сыра. Быстро перемешать. Готовить до тех пор, пока лук не станет мягким.
Шаг 2. Добавить в кастрюлю куриный бульон, брокколи, соль и перец. Варить до готовности брокколи.
Шаг 3. Вынуть брокколи, измельчить в блендере, снова положить в бульон и поварить еще несколько минут.
Шаг 4. Добавить оставшийся сыр, дать ему расплавиться, и можно подавать. Чтобы суп стал более насыщенным, можно добавить нарезанное куриное мясо.
Салат с брокколи и грейпфрутом
Ингредиенты: 1 кочан брокколи, 1 грейпфрут, 1 головка красного лука,3/4 стакана ядер грецкого ореха, 3/4 стакана зерен граната, 1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка оливкового масла, 2 ст. ложки белого винного уксуса, соль и черный молотый перец по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1. Брокколи разобрать на соцветия и подержать в кипятке в течение 1 минуты. Затем облить ледяной водой или недолго подержать в миске со льдом.
Шаг 2. Грейпфрут очистить и разделить на дольки. Каждую дольку вскрыть и очистить от белых прожилок, чтобы исключить горечь.
Шаг 3. Красный лук мелко порезать. Орехи разрезать пополам и подсушить на сковороде.
Шаг 4. В миске смешать мед, оливковое масло, белый винный уксус, соль и перец по вкусу. Заправить соусом овощи и фрукты и аккуратно перемешать. Перед подачей украсить салат зернами граната и грецкими орехами.
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