Как на Ореховый спас приготовить для семьи ореховую трапезу

Закуска из грецких орехов и творога

Ингредиенты: 350 г жирного творога, 40 г грецких орехов, 2 ст. ложки сливочного масла, чеснок, перец, соль.

Как приготовить. Орехи растолочь, с солью растереть чеснок. Поперчить творог, добавить растопленное масло, орехи, чеснок, все хорошо перемешать до однородности. Едят такую закуску, намазав на подсушенный белый хлеб.

Салат из языка с грецкими орехами

Ингредиенты: 1 язык говяжий, 1/2 стакана орехов грецких очищенных, 3 зубчика чеснока, 4 ст. ложки майонеза, 1 – 2 ст. ложки белого винного уксуса, соль, перец.

Как приготовить. Отварить язык до готовности, очистить и нарезать соломкой. Измельчить орехи и чеснок, соединить с языком, перемешать, влив ложку уксуса, добавить майонез и снова перемешать.

Лобио из стручковой фасоли с грецким орехом

Ингредиенты: 500 г стручковой фасоли, 2 – 3 головки лука, 2 – 3 зубчика чеснока, 4 веточки кинзы, 1/2 стакана грецких орехов очищенных, соль.

Как приготовить. Кусочками порезать стручки фасоли, отварить и обсушить, не выливать отвар. Растолочь орехи с чесноком и солью, отжать масло. Перемешать четверть стакана отвара фасоли с толченой смесью, добавить фасоль, рубленый лук, перемешать. Выложить лобио на блюдо, сделать в центре углубление и влить в него отжатое масло.

Сациви

Ингредиенты: 400 г грецких орехов, 2 куриные грудки, 4 зубчика чеснока, 2 ст. ложки масла сливочного, 1 луковица, 1 лавровый лист, 50 г свежей петрушки, 1 ч. ложка хмели-сунели, 1 ч. ложка паприки молотой, 0,5 ч. ложки шафрана, гвоздика, кориандр, корица, соль.

Пошаговый способ приготовления

Куриные грудки варить в подсоленной воде с лавровым листом и петрушкой 40 минут. Остудить, нарезать кусочками. Грецкие орехи подсушить в разогретой до 180 °С духовке в течение 5 минут. Остудить и измельчить в ступке с чесноком, хмели-сунели, паприкой, гвоздикой, кориандром, корицей, шафраном. Лук нарезать, обжарить на сливочном масле, остудить, протереть через сито или измельчить в блендере, добавить к ореховой пасте. Вливать куриный бульон, помешивая, пока масса не приобретет консистенцию жидкой сметаны. Добавить кусочки курицы и украсить зеленью.



Рыба с ореховым соусом

Ингредиенты: 1кг свежей рыбы, 80 мл растительного масла, 60 г муки, 1 ст. ложка нарезанной зелени петрушки, 3 зубчика чеснока, 150 г грецкого ореха, 1 ч. ложка сока лимона, молотый черный перец и соль по вкусу.

Пошаговый способ приготовления

1.Свежую рыбу очистить, удалить внутренности, голову и плавники, хорошо промыть и обсушить.

2. Нарезать рыбу на порционные куски, посолить, обвалять в муке и обжарить в растительном масле до готовности. Выложить на салфетку, чтобы впитались излишки растительного масла.

3. Соус: очистить чеснок, промыть и измельчить; ядра ореха слегка поджарить, остудить, измельчить в мелкую крошку в блендере.

4. В ореховую крошку добавить измельченный чеснок, соль, растительное масло, лимонный сок. Все хорошо размешать. Если соус получился густым, можно добавить немного воды. Подавать, посыпав рыбу зеленью петрушки.

Печенье из грецкого ореха

Ингредиенты: 100 г грецких орехов, 1,5 стакана муки, 1 яйцо, 1/2 стакана сахара, 60 г сливочного масла.

Пошаговый способ приготовления