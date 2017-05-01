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Как нужно ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками в мае

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Сегодня, 14:32.
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Майские хлопоты  садоводов известны:  почву для всех вскопать,  удобрения внести, от вредителей уберечь. Каждое дерево, каждый кустарник надо подготовить к летнему сезону. Рассказываем, как позаботиться о яблонях, грушах, облепихе и других  плодово-ягодных культурах.

Жимолость.
Жимолость. Фото из архива редакции.

Яблони, груши. Перекопать приствольный круг – по радиусам и только  садовыми вилами, ни в коем случае не лопатой. Равномерно разбросать по всему кругу минеральные удобрения в смеси  с перегноем: на 1 м2 ведро перегноя или компоста, 10 – 15 г аммиачной селитры, 25 – 30 г суперфосфата, 20 – 25 г хлористого калия.  Для более глубокого проникновения удобрений можно использовать питательные колодцы (достаточно одного на два квадратных метра площади), в них заливают навозную жижу или раствор минеральных удобрений. После цветения дважды, с перерывом в 10 – 12 дней, опрыскать  деревья 1%-й бордоской смесью.

Вишня, слива. Во время цветения вырезать подмерзшие, подопревшие, больные ветки. После цветения обработать растения 1%-м раствором бордоской смеси или настоем золы. Удалить молодую поросль, заселенную тлей. Долгоносика стряхивать на открытый зонт и уничтожать.

Смородина, крыжовник, жимолость. По периметру каждого куста рассыпать  ведро перегноя. Разрыхлить почву в приствольных полосах, разровнять граблями. Опрыскать луково-чесночным настоем. Почву под кустами замульчировать кусками рубероида, клеенки. В период цветения проводить полив в бороздки глубиной 10 – 15 см на расстоянии 50 – 60 см от куста.  После цветения обрабатывать настоем чеснока с повтором через 5 дней. Крыжовник хорошо опрыскать раствором порошка горчицы или красного перца (против огневки и крыжовникового пилильщика).  Под крыжовник весной не вносить азотные удобрения.  У смородины целиком вырезать те ветки, которые имеют признаки махровости.           

Инфографика. Лунный календарь садовода: чем заниматься на дачном участке целый год

Облепиха. Внести в приствольный круг 2 – 3 кг перегноя, добавив 6 г суперфосфата и 6 г калийных удобрений, прорыхлить. Затем приствольный круг засыпать песком (1 – 2 ведра). Кстати, это полезно делать каждый год, однако сие правило отменяется, если в саду песчаная или супесчаная почва. Хорошо полить в период цветения. Опрыскивать настоем чеснока, репчатого лука или одуванчика.

Малина. Взрыхлить почву в рядах и междурядьях, внести органические и минеральные удобрения. Не применять хлористый калий (малина не переносит хлор), заменить его серно-кислым. До цветения обработать 1 %-м раствором бордоской жидкости, настоем чеснока. В конце мая провести полив в борозды, затем засыпать их, почву рыхлить. Убрать молодую поросль, если она повреждена личинками малинной мухи. 

Земляника. Для борьбы с долгоносиком  в период бутонизации можно опрыскать хлорофосом (25 г на 10 л воды), но лучше воспользоваться растительными препаратами: настоем пижмы или бархатцев с добавлением на 10 л  воды по 2 г марганцево-кислого калия, борной кислоты  и 4 г мочевины. Поливать один раз в неделю.  Если в посадках пришлось убрать замерзшие кусты, то  можно подсадить усы.

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