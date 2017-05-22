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Как садоводу определить болезни перца и уберечь от них другие посадки

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Сегодня, 18:45.
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Перец страдает от многих болезней, поражающих различные части растения. Часто их возникновение и распространение объясняется тем, что нарушены оптимальный  режим произрастания растений и основные  агротехнические нормы. Избежать досадных неприятностей можно. Если вдруг они случились, и перцы явно развиваются неважно, надо не только правильно поставить диагноз, но и знать, какие предпринять меры. 

Режет ножом перец.
Режет ножом перец. Фото : СС0.

Вершинная  гниль плодов – распространенное заболевание, весьма характерно для растений в защищенном грунте.  Проявляется при неравномерных поливах, от избытка азота во вносимых удобрениях  и особенно от недостатка кальция в почве.  На зеленых плодах (а именно на самой  вершинке)  появляется небольшое пятно,  которое становится бурым, сухим. На пятне в дальнейшем происходит вторичное заражение, развитие различных микроорганизмов.

Меры профилактики: соблюдение агротехники выращивания.

Серая гниль – грибное  заболевание,  очень вредоносное, потому что поражает все части растения. Споры, имеющие вид серых пятен и находящиеся на заболевшем растении, распространяются с воздушными потоками и во время ухода за растениями. Особенно часто заболевание поражает растения в теплице, этому способствуют высокая влажность и тепло. Кроме того, серая гниль развивается в загущенных посадках, а  также при хранении плодов.

Меры профилактики:  уничтожение поврежденных растений и плодов;  дезинфекция теплицы  и  соблюдение в ней режима влажности;  высадка рассады с таким расчетом, чтобы взрослые растения не росли в тесноте;  своевременное удаление старых листьев в нижних ярусах стеблей, поскольку серая гниль может возникнуть  и на отмерших частях растений.

Альтернариоз , или корневая пятнистость  – грибное заболевание. Поражает листья, стебли и плоды. Заболевание может начаться еще в рассадный  период,  но пика развития болезнь достигает в период  активного плодоношения.   На листьях появляются водянистые пятна, которые потом высыхают, становятся темно-коричневыми и выкрашиваются. На плодах образуются большие темные вдавленные пятна, начинающиеся  чаще всего  с плодоножки.  Болезнь развивается при высокой влажности и температуре воздуха 20 – 25 градусов С. Потери урожая при таком заболевании довольно ощутимы,  до 30 %.

Меры профилактики:  отбор на семена здоровых плодов;  соблюдение севооборота;  обеззараживание семян.

Вирусные заболевания. Они распространены как в открытом, так и в защищенном грунте. Возбудителей заболевания несколько:  вирус  табачной мозаики, вирус огуречной мозаики, Х-вирус картофеля, У-картофельный вирус.   На листьях растений, пораженных табачной мозаикой, между жилками появляются светло-зеленые пятна неправильной формы, жилки становятся темно-зелеными, изменяется форма листьев. Передача заражения происходит механически или его переносят насекомые. 

Все вирусы вызывают уменьшение размеров растений и плодов, их деформацию, провоцируют   отмирание тканей, на которых происходит вторичное заражение другими микроорганизмами, вызывающими гнили.  На плодах может быть внутренний некроз.

Меры профилактики: соблюдение оптимальных условий выращивания растений;  своевременная защита от тли и других переносчиков вирусов;  удаление заболевших растений.

Черная бактериальная пятнистость – этому заболеванию подвержена рассада, а затем оно  развивается на взрослых растениях.  На листьях появляются мелкие  округлые пятна, сначала маслянистые, темно-зеленые,  потом  чернеющие. На стеблях пятна продолговатые, на плодах  –  в виде черных коростинок.  Середина пятна  засыхает, становится белой, часто разрывается. Больное растение сбрасывает листья, оголяется и отстает в развитии. 

Меры профилактики:  соблюдение условий выращивания рассады;  удаление  больных  растений.

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