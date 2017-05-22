Как садоводу определить болезни перца и уберечь от них другие посадки

Вершинная гниль плодов – распространенное заболевание, весьма характерно для растений в защищенном грунте. Проявляется при неравномерных поливах, от избытка азота во вносимых удобрениях и особенно от недостатка кальция в почве. На зеленых плодах (а именно на самой вершинке) появляется небольшое пятно, которое становится бурым, сухим. На пятне в дальнейшем происходит вторичное заражение, развитие различных микроорганизмов.

Меры профилактики: соблюдение агротехники выращивания.

Серая гниль – грибное заболевание, очень вредоносное, потому что поражает все части растения. Споры, имеющие вид серых пятен и находящиеся на заболевшем растении, распространяются с воздушными потоками и во время ухода за растениями. Особенно часто заболевание поражает растения в теплице, этому способствуют высокая влажность и тепло. Кроме того, серая гниль развивается в загущенных посадках, а также при хранении плодов.

Меры профилактики: уничтожение поврежденных растений и плодов; дезинфекция теплицы и соблюдение в ней режима влажности; высадка рассады с таким расчетом, чтобы взрослые растения не росли в тесноте; своевременное удаление старых листьев в нижних ярусах стеблей, поскольку серая гниль может возникнуть и на отмерших частях растений.

Альтернариоз , или корневая пятнистость – грибное заболевание. Поражает листья, стебли и плоды. Заболевание может начаться еще в рассадный период, но пика развития болезнь достигает в период активного плодоношения. На листьях появляются водянистые пятна, которые потом высыхают, становятся темно-коричневыми и выкрашиваются. На плодах образуются большие темные вдавленные пятна, начинающиеся чаще всего с плодоножки. Болезнь развивается при высокой влажности и температуре воздуха 20 – 25 градусов С. Потери урожая при таком заболевании довольно ощутимы, до 30 %.

Меры профилактики: отбор на семена здоровых плодов; соблюдение севооборота; обеззараживание семян.

Вирусные заболевания. Они распространены как в открытом, так и в защищенном грунте. Возбудителей заболевания несколько: вирус табачной мозаики, вирус огуречной мозаики, Х-вирус картофеля, У-картофельный вирус. На листьях растений, пораженных табачной мозаикой, между жилками появляются светло-зеленые пятна неправильной формы, жилки становятся темно-зелеными, изменяется форма листьев. Передача заражения происходит механически или его переносят насекомые.

Все вирусы вызывают уменьшение размеров растений и плодов, их деформацию, провоцируют отмирание тканей, на которых происходит вторичное заражение другими микроорганизмами, вызывающими гнили. На плодах может быть внутренний некроз.

Меры профилактики: соблюдение оптимальных условий выращивания растений; своевременная защита от тли и других переносчиков вирусов; удаление заболевших растений.

Черная бактериальная пятнистость – этому заболеванию подвержена рассада, а затем оно развивается на взрослых растениях. На листьях появляются мелкие округлые пятна, сначала маслянистые, темно-зеленые, потом чернеющие. На стеблях пятна продолговатые, на плодах – в виде черных коростинок. Середина пятна засыхает, становится белой, часто разрывается. Больное растение сбрасывает листья, оголяется и отстает в развитии.

Меры профилактики: соблюдение условий выращивания рассады; удаление больных растений.