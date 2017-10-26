Как с помощью семейных фотографий можно по-модному украсить квартиру

Наиболее подходящими для размещения фото на стене считаются гостиная и обеденная зон, прихожая, коридор. Сначала надо решить, где именно повесить фотографии. Площадь этой области должна гармонировать с отдельными деталями интерьера. Например, она может соответствовать размеру окна, ширине дивана или ковра на полу гостиной.

Теперь нужно выбрать дизайн рамок и составить схему размещения: симметричную или асимметричную. Независимо от выбранной схемы, важно объединить ее части в единое целое с помощью общего элемента. Им может выступить цвет фотографий, материал рамы или размер изображения.

В строго симметричной схеме рекомендуется сопоставлять рамки одинакового цвета и дизайна. А фотографии различных размеров будут великолепно смотреться вместе, если все они черно-белые. Черно-белые снимки никогда не выходят из моды. Они акцентируют внимание на изображении, заставляя зрителя пристально изучать снимок. Но прежде чем оформлять интерьер только монохромными фотографиями, нужно помнить, что черный цвет бывает разным: в его палитре более 70 оттенков. При использовании черного следует учитывать "температуру" цвета, нельзя смешивать холодные и теплые оттенки.

Если пойти сложным, но и более интересным путем, и сочетать совершенно разные рамки и фотографии, тогда необходимо визуально уравновесить композицию по центру, и рамки должны располагаться на примерно одинаковом расстоянии друг от друга. Коллаж из нескольких фотографий различного формата должен образовывать правильную геометрическую фигуру. Например, квадрат или прямоугольник.

При размещении фотографий различного формата в одну линию выравнивание должно быть по верхнему или нижнему краю, но никак не посередине.

Правильное обрамление снимков предполагает: если на стенах обои с очень мелким рисунком, то лучше размещать фотографии, оформленные в паспарту. Стилистически верно сочетать фотографическое изображение с узором обоев, а не с основным тоном покрытия. Однако если на обоях яркий и крупный рисунок, то фотографии в качестве еще одного украшения будут совершенно неуместны.

Чтобы фотографии удачно смотрелись вместе, нужно подбирать снимки, объединенные одной идеей. Это может быть тема, форма, цветовые оттенки. Главное — выбранный стиль должен соответствовать назначению помещения.

Если планируется декорирование спальни, то стоит выбирать более спокойные, нейтральные снимки.

Для кухни, наоборот, подойдут яркие и солнечные цвета. Например, оранжевый цвет, по мнению специалистов, способствует аппетиту.

Экспрессивные, красочные снимки уместны в гостиной и прихожей.

По законам цветотерапии, которая изучает воздействие определенного цвета на организм человека, желтый и лимонный цвета способствуют укреплению памяти и стимулируют умственную активность. Красный цвет помогает вернуть силы и заряжает энергией. Ну а универсальным цветом считается зеленый — он отвечает за стабильность и гармонию в доме.