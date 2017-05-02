Что нужно делать с рассадой перед высадкой в грунт

Итак, исходим из того, что при выращивании рассады не были допущены досадные ошибки, которые могут сказаться на ее качестве. Значит, семена приобрели хорошие, подвергли их тщательной предпосевной подготовке, посадили в питательную почвосмесь по всем правилам, не заглубляя, чтобы маленьким семечкам не пришлось долго выбираться на поверхность грунта. И посевы в срок проредили, не загустили, а затем осторожно, без особых потерь распикировали. Если все это сделано, то рассада близка к идеальной. Если что-то не получилось, значит в оставшееся до посадки в грунт время надо уделить рассаде особое внимание.

Полив. Он важен на всех этапах роста, и последний – не исключение. Раз в неделю так полить от души, что рассада стоит, как в болоте, – это неправильно. Надо поливать через определенные промежутки времени, не позволяя земле пересыхать, но и не обильно.

Освещение. Недостаток освещения уже вскоре после всходов очевиден: растения становятся очень хрупкими и вытянутыми. Чтобы обеспечить достаточное освещение, тару с рассадой всегда размещают на солнечном подоконнике. Здесь ей лучше находиться и в дальнейшем.

Досвечивание. Учитывая, что необходимая для нормального роста и развития растений продолжительность светового дня должна составлять 12 – 14 часов, то поначалу рассаду нужно досвечивать, используя для этого лампы дневного света. Однако потом, с удлинением светового дня, время досвечивания можно сократить. Необходимость и продолжительность досвечивания на последнем следует определить в зависимости от состояния рассады. Если она не очень крепкая, то благоприятный режим надо продлить.

Температура. Если на первых порах для стимуляции всходов семян емкость с рассадой размещали так, чтобы ей было всегда тепло, то по мере роста надо с теплом быть аккуратнее. Слишком высокая температура тоже отрицательно сказывается на рассаде, которая под воздействием излишнего тепла станет вытягиваться. Поэтому температуру надо регулировать. Для нормального развития рассаде достаточно температуры около +20 градусов С.

Подкормки. Независимо от того, рассаду какой культуры нужно вырастить, ей необходимы подкормки. Можно использовать растворы различных удобрений, но не стоит закармливать рассаду, ей достаточно раствора слабой концентрации.

Закаливание. Чем ближе к высадке, тем актуальнее тема закаливания рассады. Пренебрегать этим процессом ни в коем случае не стоит. Иначе рассада, которая дома на подоконнике выглядела вполне здоровой, в открытом грунте просто не приживется, или ее погубят первые же заморозки. Поэтому за некоторое время до переезда на новое место жительства рассаду необходимо закалить. Конечно, делать это надо постепенно, с каждым днем увеличивая время пребывания на свежем воздухе. Задача упрощается, если в квартире есть балкон или лоджия. Можно и нужно не только выносить рассаду на балкон днем и оставлять на то время, когда там уже нет солнца, а с потеплением погоды оставлять ее на ночь, но под укрывным материалом. Такое закаливание особенно эффективно. Если балкона нет, то этап закаливания придется провести интенсивно и уже в саду. Перевезти туда рассаду не за день до посадки, а пораньше, и закаливать в условиях, максимально приближенных к условиям открытого грунта.

Все выше описанные меры направлены на то, чтобы не допустить перерастания рассады, когда она вытягивается и слабеет. Проблема переросшей рассады во-первых, в том, что пересаживать на постоянное место ее труднее, и особенно это касается рассады высокорослых томатов, которые ломаются во время перевозки и пересадки; а во-вторых, в том, что она плохо приживается.

Если время высадки рассады в грунт подходит, а в силу каких-либо обстоятельств высадить ее на постоянное место нет возможности, надо просто ограничить полив. Конечно, полностью отказываться от него не нужно, просто надо сократить частоту полива и количество воды, следя за тем, чтобы почва не пересыхала. Приостановить рост рассады можно и закаливанием, ведь снижение температуры воздуха тоже вызывает задержки в росте растений.