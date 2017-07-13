Как согнать с помидорных кустов насекомых-вредителей

Белокрылка

Белая бабочка облюбовала нижние листочки помидорного куста. Если они сначала скручиваются, а потом вянут, значит, она постаралась. Больше всего белокрылок оседает на кустах в теплице, в открытом грунте меньше. Бороться с белокрылкой можно с помощью инсектицидов типа "Фуфанона" или "Моспилана". Главное – использовать эти препараты не позже, чем за 20 дней до сбора урожая.

Можно химию оставить на крайний случай, а пока обработать пораженные белокрылкой растения настоем тысячелистника (150 г на 5 литров воды) с добавлением половины куска хозяйственного мыла (натереть на терке, чтобы быстрее растворилось). Обработку желательно проводить в утренние и вечерние часы, начиная ее обязательно с самых нижних листочков.

В качестве профилактики можно обработать томаты настоем чеснока (2 – 3 головки на 5 литров воды) или одуванчиков (500 г на 3 литра воды). Для любых обработок больше всего подходит пасмурная погода, но только когда нет дождя.

Тля

Тля в отличие от белокрылки предпочитает томаты, высаженные в открытом грунте, хотя может появиться и в теплице. Но справедливости ради надо сказать, то она хоть и поражает томаты, но не так обильно, как белая бабочка. Что, конечно, не отменяет борьбу с ней.

Признак того, что на помидоры покусилась тля, виден сразу: чаще всего она скручивает листовые пластинки, расположенные на макушке растения. Тля гнездится на обратной стороне листа. Нередко компанию ей составляют муравьи, они разносчики тли и питаются ее сладкими выделениями (у насекомых свои причуды). Поэтому борьбу с тлей нужно начинать с уничтожения муравьев, а это более сложная задача. Удалить же тлю можно, используя такие инсектициды, как "Актара", "Искра", "Протеус".

Если нет желания использовать химию, особенно если тли немного, то растения можно обработать настоем полыни (500 г на 3 литра воды) или чистотела (250 г на 3 литра воды). Чтобы раствор гарантированно прилип к помидорной зелени, в настои чистотела и полыни нужно добавить по 70 – 80 г хозяйственного мыла.

В качестве профилактики, чтобы не допустить тлю до помидоров, рекомендуется периодически, примерно раз в неделю, обрабатывать кусты раствором золы. Приготовить его просто: 300 г золы растворить в ведре воды, для максимального эффекта дать настояться 48 часов, чтобы раствор насытился компонентами золы.

Паутинный клещ

Этот вредитель высасывает сок из помидорных листьев, что также приводит к их скручиванию. Как правило, часто встречается паутинный клещ на томатах в теплице, в открытом грунте он появляется реже. Понять, что это именно паутинный клещ, можно не только по скрученным и засыхающим листовым пластинкам, но и по паутинке, которая видна на нижней стороне листа (отсюда и название насекомого).

Для борьбы с паутинным клещом на томатах используют акарициды (это препараты для борьбы с клещами сельхозкультур) типа "Борнео", "Флумайта" или "Оберона". Не стоит пренебрегать рекомендацией использовать акарициды не позже, чем за 20 дней до начала уборки урожая.

Если не прибегать к химии, то согнать паутинного клеща с томатов можно, обработав растения настоем одуванчика (500 г на 3 литра воды), перьев лука (500 г на 3 литра воды) или чеснока (10 – 15 зубчиков на 3 литра воды).