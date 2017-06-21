Как выбирать герметик?

Конечно же, качество герметизации напрямую зависит от правильного выбора герметика в зависимости от вида соединяемых материалов, размеров швов и конструкции. Немаловажен и профессионализм.

Что представляют собой герметики?

Это составы на основе полимеров, которые можно классифицировать по следующим признакам:

с одним компонентом либо с несколькими (двумя или более). Однокомпонентные герметики сразу готовы к использованию, с несколькими компонентами требуют перед использованием смешивания компонентов в точно указанных пропорциях;

по своему химическому составу герметики могут быть полиуретановые, акриловые, силиконовые, полисульфидные и другие;

по возможности деформации — эластичные, пластично-эластичные, пластичные.

Герметики могут быть высыхающими, нетвердеющими или отверждающимися. Зависит это от особенностей полимеризации. Высыхающие составы обретают требуемые свойства после того, как испарится находящаяся в них вода либо растворитель, характеризуются усадкой из-за значительного уменьшения объема материала.

Неотверждающиеся составы имеют меньший срок действия, это вязкая субстанция наподобие пластилина. Отверждающимися называют составы, у которых рабочее состояние вызывается при взаимодействии с влагой окружающей среды (воздуха) для однокомпонентных составов, либо после химической реакции компонентов между собой для многокомпонентных составов. Начальная пастообразная масса становится как резина. Выбор конкретного вида герметика определяется конкретным типом работ.

Выбирая герметик, следует обращать внимание на следующие параметры. Адгезия, или степень сцепления материала с поверхностью. Характеризует усилие, прилагаемое для отделения затвердевшего герметика. Критерий определения срока службы герметика — когда произойдет отслоение — через день, год или, условно говоря, десятилетия.

* Профессиональная пригодность. Речь о разнице температур, при которых герметик работоспособен. Она должна соответствовать климату региона (при наружных работах). Оценивается эластичность герметика по растяжению на разрыв при самой низкой температуре. Эластичность показывает минимальную температуру работоспособности герметика, а также степень эластичности при отрицательных температурах.

* Определяется понятие относительного удлинения при разрыве, т. е. насколько увеличится материал, прежде чем разорвется.

* Усадка — уменьшение объема герметика после испарения воды или растворителя. Расход герметика просчитывается по простой формуле: ширину шва (мм) умножают на глубину шва (мм) и получают объем герметика из расчета мл/м. Если шов имеет треугольную форму, величину расхода уменьшают вдвое.