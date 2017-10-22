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Как защитить сад от прожорливых мышей в осенне-зимний период

Сегодня, 11:13.
Потребитель

В опустевшем саду маленькие серенькие мышки ведут довольно активный образ жизни. Осенью и зимой они едят все, на что натыкаются по пути, – корни, семена трав, зерна злаков. Зимой прокапывают ходы под снегом, объедают кору у основания молодых деревьев. Сады страдают от зверского аппетита этой мелюзги каждый год. Садоводы придумали массу способов  отбить у мышек аппетит.  Среди них есть достаточно жесткие меры борьбы с грызунами, но есть и вполне гуманные.  Мы попытались их классифицировать, и вот что получилось.

Мышь.
Мышь. Фото : открытые источники в интернете.

Коварные смеси

Начнем со старинных народных (и более чем немилосердных)  способов уничтожения мышей. Растертую в порошок негашеную известь смешивают с равным количеством сахара. Другой рецепт – в смесь из равного количества гипса и муки добавляют несколько капель подсолнечного масла и скатывают из нее небольшие шарики. Рецепт еще одной губительной смеси: стекло толченое, каша пшеничная,  жир животный. Или: асбест и сухое молоко. Смеси рассыпают в местах обитания мышей. Попадая в желудок, любое из упомянутых "угощений" вызывает гибель грызунов.

Отравленные приманки

В качестве истребительных мер садоводы используют отравленные приманки, приобрести которые можно в специализированных  магазинах. С осени их раскладывают под деревьями, но обязательно под укрытия, чтобы их не склевали птицы. Как спрятать так, чтобы нашли только мыши? Например, разложить под деревьями куски резиновых шлангов, куда и поместить  приманку.   

Пластиковые ловушки

Это обыкновенные пластиковые бутылки. Ловушки из них примитивные, но очень действенные. Всего-то и надо – открутить пробку (можно слегка увеличить входное отверстие), налить немножко подсолнечного масла, вкопать так, чтобы горлышко находилось на уровне земли. Мышки, почуяв запах  масла, которое они любят, забираются в бутылку, а обратно им не выкарабкаться. 

Механические способы

Больше всего распространены способы механической защиты, иными словами, обмотка стволов и скелетных ветвей различными материалами. Здесь используют  хвойные ветки, капрон, пластиковые бутылки без дна, рубероид. Один садовод поделился таким опытом: "Обматываю стволы молодых деревьев несколькими слоями газет и склеиваю скотчем. Мыши не догадываются, что под этим скрыто". Кому-то помогает совершенно простое средство: когда установятся холода, облепить стволы деревьев и скелетные ветви мокрым снегом, он замерзнет и  создаст непреодолимую преграду для мышей.

Практикуют также вкапывание вокруг стволов мелкой металлической сетки, гибкого пластика, тонкой жести и т. д.

Механические способы защиты достаточно эффективны, но если зима выдается метельная, снежная, часть кроны дерева уходит под снег, и тогда незащищенные ветки становятся легкой добычей грызунов. 

Отпугивающие средства

Многие садоводы с успехом применяют вещества с резким запахом, который отпугивает грызунов под снегом. Здесь в ходу нитрафен, креозот, нафталин, деготь, мазь Вишневского и даже солярка. В последние годы стал особенно популярен креолин: им пропитывают опилки и раскладывают их  под деревьями, оставляют на стволе и ветках смоченные этим веществом тряпки. Креолин добавляют в известь при осенней побелке. Под укрытие винограда кладут поролон, смоченный  смесью креолина с дегтем. Опытным путем проверили такой способ: побелка стволов раствором глины с креолином и перцем. Некоторые садоводы обрызгивают креолином снег вокруг деревьев.

В качестве отпугивающего средства применяют и растения, запахи которых мыши не выносят.  Например,  багульник болотный и чернокорень лекарственный. Один садовод  под войлочную вишню посеял чернокорень. А он – двулетник, ежегодно самосевом возобновляется, и уже лет десять мыши эту вишню не трогают. Но понятно, что посевные мероприятия теперь будут возможны только весной.  

Чистый сад

Сад  должен уходить в зиму чистым, ухоженным. Траву, сорняки и опавшую листву следует убирать или заделывать в почву. Это лишит грызунов условий, благоприятных для жизни и размножения, разрушит привычные для них пути передвижения, места кормления. А в заросших и неубранных садах вероятность повреждения растений мышами многократно возрастает, особенно если скошенная газонная трава и травы-сидераты остаются на месте в качестве дополнительной мульчи.

Хотя некоторые садоводы считают, что надо создавать своеобразные столовые для грызунов в виде ямы, куда помещать  растительные остатки, пищевые отходы и другую мышиную пищу, что отвлечет мышей от плодовых деревьев.

Еще один похожий совет: оставлять срезанные ветки деревьев в определенных местах сада, это тоже отвлекает мышей от плодовых деревьев.

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