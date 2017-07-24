Какие отделочные материалы сделают ванную комнату красивой и практичной  

Керамическая плитка

Цветная керамическая плитка способна внести особую атмосферу в помещение. Популярность плитки не убывает благодаря ее долговечности, разнообразию внешнего вида и гигиеничности. При облицовке можно сочетать однотонную и цветную плитку, комбинируя не только цвет, но и размер плитки, используя декоративные бордюры и готовые панно.

Отделка ванной комнаты керамической плиткой начинается с выравнивания стен. Затем нужно обработать штукатурку влагостойкой грунтовкой и только после полного высыхания приступать к основному этапу – наклейке керамической плитки. Процесс непростой, поэтому лучше такую работу доверить специалисту.

Влагоустойчивые обои

Не менее популярный (к тому же недорогой) материал для отделки стен ванной комнаты – обои. Это оригинально, красиво и уютно. Но речь, понятно, не о бумажных обоях. Подойдут водостойкие акриловые или виниловые обои, срок службы которых может составить несколько лет. Обои для ванной комнаты должны быть маркированы тремя волнами, что указывает на их устойчивость к влаге. Помимо этого, для наклеивания влагоустойчивых обоев созданы и влагостойкие клеящие составы. Но отделка стен даже специальными обоями все равно имеет слабое место – это стыки между полотнищами. Поэтому специалисты рекомендуют этот вариант отделки стен для ванной комнаты использовать в том случае, если она оборудована закрытой душевой кабинкой. Исключение составляет только одна разновидность – стеклообои.

Декоративная штукатурка

Довольно бюджетный и очень эффектный вид отделки стен в ванной комнате. Хорош тем, что с его помощью можно создавать и необычные формы, и оригинальные украшения потолка и стен. Обратите внимание: штукатурка должна быть влагостойкая. Однако после нанесения даже влагостойкого материал такого типа рекомендуется покрывать штукатурку лаком в два или три слоя, чтобы еще больше обезопасить ее от воздействия воды. Идеально подойдет материал для внешних работ – штукатурка для отделки фасадов терпит и не такое воздействие стихий, душ для нее, как для слона дробина.

Окраска стен

Это один из наиболее экономичных видов отделки, который открывает большой простор для фантазии, ведь можно сочетать любые цвета и комбинировать краску с другими материалами. Но чтобы краска смотрелась действительно красиво, необходимо подготовить стены и создать абсолютно ровную поверхность. Наносить краску на поверхность стены надо валиком. Кроме того, не каждая краска будет держаться при высокой влажности, поэтому выбирать следует из водно-дисперсных и латексных. И все-таки стены вдоль ванны и умывальника лучше защитить стеклянными панелями или плиткой.

Пластиковые панели

Достаточно практичный материал, позволяет создать устойчивое к влаге и перепадам температуры, простое в уходе покрытие стен. По сравнению с керамической плиткой этот вариант отделки обойдется в разы дешевле. Честно говоря, сложно назвать его очень красивым. Но широкая цветовая гамма дает возможность интересно оформить интерьер. К тому же есть неплохие виды, имитирующие фактуру дерева, камня или кирпича. Однако стоит учесть слабые стороны этого покрытия – хрупкость и подверженность возгоранию. Пластик требует довольно аккуратного обращения.

Несомненное достоинство пластиковых панелей – простота монтажа, здесь не надо никакой особой подготовки типа выравнивания стен. Поэтому домашний умелец с отделкой стен ванной комнаты справится самостоятельно, без привлечения специалистов. Монтаж пластиковых панелей делают в несколько этапов:

Очистить стены от старого покрытия и аккуратно снять пыль сухой тряпкой. Обработать стены антисептическим составом. Установить обрешетку для панелей из металлических или пластиковых профилей. Начинать установку панелей следует с угла комнаты, в который нужно установить стартовый уголок. Устанавливая панели, нужно следить за тем, чтобы узкая крепежная полочка вводилась в паз предыдущей, а в широкую крепежную полочку вкручивать саморезы.

Мозаика

Оригинальный вид отделки стен маленькой ванной, совмещенной с туалетом. И вместе с тем сложный, создание красивой мозаики требует участия профессионала. Умелые руки мастера в силе воплотить необычные дизайнерские решения, которые способны визуально расширить помещение и придать ему стильный вид.