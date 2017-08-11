Какие работы нужно провести с ягодными кустарниками в конце лета

Смородина, крыжовник. После сбора урожая убрать из-под кустов мульчу, землю разрыхлить. Под кроной каждого куста рассыпать перепревший навоз, 50 г суперфосфата, 20 – 25 г калийного удобрения (на 1 метр квадратный) и слегка перекопать. Кусты крыжовника обработать кальцинированной содой (60 – 70 г на ведро воды). Внимательно осмотреть кусты смородины: не подверглась ли она такому заболеванию, как антракноз. Он проявляется в виде небольших коричневых пятен на листьях, которые постепенно сливаются в одно большое пятно. Все зараженные листья скручиваются и преждевременно опадают. Молодые побеги прекращают свой рост, плохо вызревают, что снижает зимостойкость растения. Причиной заболевания может быть повышенная влажность. А влажности у нас этим летом – переизбыток. При обнаружении антракноза или ржавчины опрыскать кусты 1%-м раствором бордоской смеси.

Облепиха. В начале месяца хорошо полить (2 ведра на 1 квадратный метр прикустового круга), затем не забыть про поверхностное рыхление.

Малина. В первой декаде провести полив по бороздам (2 ведра на погонный метр). После сбора урожая обработать настоем пижмы, бархатцев, чеснока с микроэлементами. Вырезать больные побеги текущего года и прошлогодние отплодоносившие побеги. Желательно при этом не оставлять пеньков, чтобы предотвратить распространение болезней. У молодых побегов, выросших до высоты 40 см, прищипнуть верхушки. Эта процедура приостановит их рост и ускорит вызревание. Отгрести от кустов мульчу. Подкормить органическим удобрением (4 – 6 кг на 1 метр квадратный) в сочетании с минеральными (25 – 30 г суперфосфата, 12 – 15 г калийной соли, 15 – 20 г азотного удобрения на 1 метр квадратный). Почву снова замульчировать. При поражении листьев антракнозом или белой пятнистостью кусты опрыскать 1%-м раствором бордоской смеси.

Кстати, о вырезанной малине. Даже если на участке один ряд малины, вырезанных крепких веток наберется достаточно. Как с ними поступить? Например, сжечь, и зола пригодится в качестве удобрения. Еще вариант: убрать листья, ветки подсушить и отложить в сторонку, чтобы не мешали. Осенью, при подготовке сада к зиме, ими можно укрыть посадки земляники, это поможет снегозадержанию.

Земляника. Срезать как можно ниже старые листья. Землю в междурядьях разрыхлить, при необходимости полить. Кусты опрыскать настоем одуванчика с чесноком, перцем и горчицей. Подкормить нитрофоской (30 г на погонный метр). Удалить больные растения, лишние усы. Соблюдать расстояния: в ряду – 20–30 см, в междурядьях – 50–60 см. Следить, чтобы серединка куста не была засыпана землей.

Вторая половина августа – лучшее время для посадки земляники. Опытные садоводы советуют сделать это не позднее первой половины сентября, иначе растения не успеют хорошо укорениться до наступления холодов.