Дом & дача Специальный проект

Какие работы нужно провести с ягодными кустарниками в конце лета

86
Сегодня, 19:45.
Потребитель

Август на ягодном участке сада радует урожаем. Однако и поработать придется. Где порыхлить, где полить. Одни ягодные кусты подлечить, другие посадить. Да и в подкормке ягодные растения нуждаются. Еще нынешний урожай не весь собрали, а уже начинается забота об урожае следующего сезона. Круговорот дел в саду-огороде… Каких конкретно – читайте ниже.   

Облепиха.
Облепиха. Фото : Михаил Хаустов.

Смородина, крыжовник. После сбора урожая убрать из-под кустов мульчу, землю разрыхлить. Под кроной каждого куста рассыпать перепревший навоз, 50 г суперфосфата, 20 – 25 г калийного удобрения (на 1 метр квадратный) и слегка перекопать. Кусты крыжовника обработать кальцинированной содой (60 – 70 г на ведро воды). Внимательно осмотреть кусты смородины: не подверглась ли она такому заболеванию, как антракноз. Он проявляется в виде  небольших коричневых пятен на листьях, которые постепенно сливаются в одно большое пятно. Все зараженные листья скручиваются и преждевременно опадают. Молодые побеги прекращают свой рост, плохо вызревают, что снижает зимостойкость растения. Причиной заболевания может быть повышенная влажность. А влажности у нас этим летом – переизбыток.  При обнаружении антракноза или ржавчины опрыскать кусты 1%-м раствором бордоской смеси.

Облепиха. В начале месяца хорошо полить (2 ведра на 1 квадратный метр прикустового круга), затем не забыть про поверхностное рыхление.

Малина. В первой декаде провести полив по бороздам (2 ведра на погонный метр). После сбора урожая обработать настоем пижмы, бархатцев, чеснока с микроэлементами. Вырезать больные побеги текущего года и прошлогодние отплодоносившие побеги. Желательно при этом не оставлять пеньков, чтобы предотвратить распространение болезней.  У молодых побегов, выросших до высоты 40 см,  прищипнуть верхушки. Эта процедура приостановит их рост и ускорит  вызревание. Отгрести от кустов мульчу. Подкормить органическим удобрением (4 – 6 кг  на 1 метр квадратный) в сочетании с минеральными (25 – 30 г суперфосфата, 12 – 15 г калийной соли, 15 – 20 г азотного удобрения на 1 метр квадратный).  Почву снова замульчировать. При поражении листьев антракнозом или белой пятнистостью кусты опрыскать 1%-м раствором бордоской смеси.

Кстати, о вырезанной малине. Даже если на участке один ряд малины, вырезанных крепких веток наберется достаточно. Как с ними поступить? Например, сжечь, и зола пригодится в качестве удобрения. Еще вариант: убрать листья, ветки подсушить и отложить в сторонку, чтобы не мешали. Осенью, при подготовке сада к зиме, ими можно укрыть посадки земляники, это поможет снегозадержанию.

Земляника. Срезать как можно ниже старые листья. Землю в междурядьях разрыхлить, при необходимости полить. Кусты опрыскать настоем одуванчика с чесноком, перцем и горчицей. Подкормить нитрофоской (30 г на погонный метр). Удалить больные растения, лишние усы. Соблюдать расстояния: в ряду – 20–30 см, в междурядьях – 50–60 см. Следить, чтобы серединка куста не была засыпана землей.

Вторая половина августа – лучшее время для посадки земляники. Опытные садоводы советуют сделать это не позднее первой половины сентября, иначе растения не успеют хорошо укорениться до наступления холодов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus