Какого ухода требуют плодовые деревья на дачном участке в августе

Вишня, слива

Вишня нынешний год пропускает. Совесть садовода чиста, виной неурожаю – происки погоды. Редкое дерево или куст радуют плодами. Тем более, надо собрать все, что созрело. Затем опрыскать дважды с перерывом в две недели 0,4%-й хлорокисью меди. В случае появления вишневого слизистого пилильщика добавить в раствор 20 г хлорофоса или 30 г карбофоса (на 10 л воды).

Сливы снимают выборочно, чтобы предупредить осыпание и повреждение плодов, по мере созревания, стараясь сохранить плодоножку. Затем их дозаривают в прохладном темном помещении, в неглубоких ящиках, укладывая в 2 – 3 слоя и перекладывая их бумагой. Через 5 – 7 дней хранения сливы приобретают окраску, вкус и аромат, соответствующие сорту.

Яблоня, груша

С деревьев нужно убирать и уничтожать листья с гусеницами листовертки, осматривать ловчие пояса. В конце месяца можно провести внекорневую подкормку суперфосфатом для лучшей подготовки дерева к зиме (250 г на 10 л воды).

В последний месяц лета плодовые деревья прекращают рост. Теперь все силы растения направлены на созревание плодов. В это время надо прекратить полив деревьев, чтобы не спровоцировать опадание яблок и груш. К сожалению, климатические аномалии не помогают деревьям. Учитывая, сколько было дождей, ни в коем случае не следует поливать, даже если после нескольких солнечных дней покажется, что земля суховата.

Под усыпанные плодами ветки рачительный хозяин непременно поставит подпорки, которые не позволят надломиться тяжелым ветвям. Между подпоркой и веткой обязательно надо проложить какой-нибудь мягкий материал, чтобы грубая подпорка не повредила тонкую кору. Если под деревом много опавших плодов, их надо обязательно собрать, чтобы не допустить распространение падалицы. Тем более что из этих яблоки можно сделать сухофрукты. Червивые следует уничтожить. А если листья и плоды на участке заражены паршой, особенно после такого дождливого июля, то надо с ней бороться (как – см. ниже).

После сбора урожая у освободившихся ранних сортов яблонь и груш начинается активный рост корней, и в этот период будет кстати подкормить деревья органическими удобрениями (4 – 5 кг перегноя на квадратный метр приствольного круга). В конце августа хорошо внести фосфорно-калийные удобрения для подготовки деревьев к зиме.

Тем садоводам, кто занимался пинцировкой яблонь и груш, в первых числах августа надо ее прекратить. Тем, кто не знает, что это такое, рассказываем кратко. Пригодится.

Летом у хорошо удобренного плодового дерева во все стороны растут зеленые побеги, которые постепенно могут поменять качество кроны. Лишние сильнорослые побеги, направленные вверх, могут незаметно изменить структуру кроны, у ствола появится несколько стволов-конкурентов, крона станет загущенной и неосвещенной. Для того чтобы не пустить этот процесс на самотек, а управлять им, и применяется выборочная прищипка побегов. После прищипки большая часть из них сбавляет рост.

Прищипка зеленых ростовых побегов у яблонь и груш – это составная часть обрезки. Настоящая обрезка плодового дерева не сводится к одноразовой весенней. Нельзя допускать бесконтрольного отрастания сильных побегов внутри кроны. Чем сильнее дерево было обрезано весной, тем больше на нем появится ростовых побегов, и большинство их нужно вовремя остановить и начать переводить на плодоношение. (Перевести на плодоношение, значит, заставить веточку принять близкое к горизонтальному положение и разветвиться. У яблони растущие вертикально длинные побеги без разветвления очень и очень долго не дают цветков.)

Слово "пинцировка" происходит не от слова "пинцет", а от слова pince - "зажим". Прищипку зеленых побегов, или пинцировку, садоводы обычно делают двумя пальцами, пока ткани растения мягкие. В августе ветки уже становятся длинными и одревесневшими. Пинцировка требует навыка: нужно угадать сильный ростовой побег, пока он еще имеет длину 10 – 15 см. Обычно такие побеги появляются на скелетных ветвях близко от ствола, и направлены они всегда вверх. Если же ростовой побег направлен горизонтально или даже вниз, то им можно вообще не заниматься: он сам впоследствии прекратит рост. Наоборот, чем ростовой побег более вертикальный, тем он опаснее: он привлекает к своему месту силы дерева, и этому нельзя потворствовать, иначе создастся "ростовая область", которую впоследствии трудно будет погасить. Вовремя не удаленные сильные ростовые побеги забирают на себя лучшие силы дерева. Своевременная пинцировка предотвращает это. А соки, идущие от корней, перераспределяются в пользу оставшихся веток и плодов.

Как бороться с паршой

Если парша появилась на яблонях или грушах, без обработки пестицидами не обойтись. Раньше основными средствами были препараты, содержащие медь: хом, оксихом, хлорокись меди, бордоская жидкость, "Абига-Пик" и т.п. Они востребованы до сих пор благодаря высокой эффективности. Но надо знать и про их недостатки. Они обладают только контактным действием: куда раствор не попал, там возбудитель выжил. Они оставляют пятна на плодах и листьях и даже могут обжигать листву. Из-за них происходит накопление меди в почве.

Поэтому препаратами меди стоит обрабатывать деревья ранней весной до распускания почек (листья в фазе зеленого конуса), до появления бутонов, второе – сразу после цветения, третье примерно через 14 – 16 дней после второго опрыскивания.

Последнее опрыскивание препаратами меди проводят не менее чем за 15 дней до снятия урожая. И обязательно за несколько дней до дождей или сразу после дождя.