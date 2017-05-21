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Вкусные рецепты десертов из слоеного, дрожжевого и заварного теста

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Сегодня, 18:09.
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Сухое соленое печенье – не частый гость на нашем столе. Между тем его можно подать и к вину,  и к чаю. Печенье делают из разных видов  теста:  от дрожжевого до заварного. Разнообразить вкус теста можно разными добавками. В умелых руках кулинара будущее печенье попадает в духовой шкаф  в виде и геометрических фигурок, и забавных крендельков и с самой разной посыпкой. Вот какие рецепты предлагает чешская кухня.

Печенье.
Печенье. Фото : открытые источники (CC0).

Дрожжевое тесто для мелких соленых изделий

I:  250 г муки, 50 г жира, 1 яйцо, соль, 2 ст. ложки тертого сыра, 125 мл молока, 20 г дрожжей, щепотка сахара для опары.

II: 200 г муки, 100 г жира, 5 ст. ложек молока, 2 ст. ложки тертого сыра, 10 г дрожжей, соль, щепотка сахара для опары.

Дрожжи смешать с сахаром, теплым молоком и горстью муки и поставить опару бродить. Муку просеять на доску, смешать ее с тертым сыром, растопленным теплым жиром, затем влить опару и, посолив,  замесить довольно крутое тесто. Из  теста скатать тонкие колбаски  или сделать крендельки, смазать их белком, посыпать солью с тмином или солью с маком и испечь до золотистого цвета в духовом шкафу.

Дрожжевое тесто, подходящее под водой

250 г муки, 170 г жира, 5 ст. ложек молока, щепотка сахара для опары, 25 г дрожжей, соль.

Приготовить опару консистенции густой сметаны. Когда опара подойдет, влить ее в муку, посыпанную кусочками жира, и замесить крутое тесто. Скатать из него шар и погрузить его в холодную воду на 1,5 часа. Затем обсушить тесто полотенцем, раскатать на посыпанной мукой доске тонкий пласт и вырезать из него выемкой различные фигурки. Изделия смазать яйцом  и посыпать солью и тмином, после чего немедленно испечь в хорошо разогретом шкафу.

Песочное тесто для мелких соленых изделий

280 г муки, 100 г жира, 1 желток, 6 ст. ложек молока,  1/2 пакетика разрыхлителя теста, соль.

С сыром: 200 г муки, 120 г жира, 100 г сыра, соль, тмин, 2 ст. ложки молока.

Просеять на доску муку вместе с разрыхлителем теста, нарезать кусочками жир, добавить соль, (тертый сыр) и, если необходимо,  – молоко. Замесить тесто, раскатать пласт и вырезать различные фигурки, но не вынимать их из пласта. Смазать пласт теста белком, посыпать солью и тмином и только после этого перенести печенье на смазанный жиром лист. Поставить в разогретый духовой шкаф и испечь до золотистого цвета.

Песочное тесто с творогом

150 г творога, 150 г муки, 150 г жира, соль, тмин, белок или яйцо для смазывания.

Из творога, жира и муки замесить  тесто, раскатать и из пласта нарезать узкие полоски, но не класть на лист. Пласт смазать яйцом, посыпать солью и тмином или тертым сыром. Теперь полоски положить на лист и испечь до золотистого цвета в разогретом духовом шкафу.

Песочное тесто с плавленым сыром

200 г тертого картофеля, 200 г муки, 80 – 100 г жира, 2 плавленых сырка (200 г), 1 яйцо, 40 г картофельного крахмала, 20 г разрыхлителя, растворенного в ложке воды, соль, тмин, белок.

Муку просеять на доску, добавить тертый картофель, нарезанный кусочками жир, тертый сыр, яйцо и смешанный с водой разрыхлитель. Замесить крутое тесто, скатать из него жгут, нарезать его кусочками, из которых скатать тонкие палочки. Смазать их белком, посыпать тмином и солью  и испечь до золотистой корочки в духовом шкафу.

 

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