Когда и как правильно высадить в открытый грунт сорта помидоров разной высоты

Постоянством погода нас не радует. В последней декаде мая – вдруг всплеск июльской жары, потом отнюдь не летний дождь и холодный ветер. Вот и думай, когда же лучше посадить помидоры в открытый грунт. Ведь еще и заморозки могут случиться. Надо позаботиться о том, чтобы не пропала рассада, которую холили и лелеяли. Те садоводы, которые предпочитают раннюю высадку томатов и у которых есть возможность наведываться в сад пусть не каждый день, а хотя бы через день, уже высадили помидоры, но защитили от сюрпризов погоды укрывным материалом. А приезжая в сад, посадки открывают, поливают, дают помидорам привыкнуть к прямым солнечным лучам и майскому ветру. Если прогноз посулит похолодание, на укрывной материал им придется накинуть еще что-то теплое.

Иногда майскую высадку помидорной рассады садоводы объясняют, как ни парадоксально, не очень хорошим ее качеством, потому что дома нет условий для выращивания. Надеются, что в открытом грунте рассада быстро дойдет до нужных кондиций, догонит качественную рассаду и начнет развиваться, как положено.

Можно, конечно, избежать всех этих хлопот и волнений, а дождаться устойчивого тепла и только тогда высадить томаты в грунт. Но уж не позднее середины июня. Чтобы помидорки постепенно привыкали к новому месту, лучше всего для высадки выбрать пасмурный день или выкроить время вечером, когда солнце перестанет припекать.

Есть особенности посадки помидорной рассады в зависимости от заложенной сортом высоты куста. Если низкорослые сорта, то лучше сажать вертикально. А если высокорослые, то наклонно.

Начало процесса общее для обоих видов. Удобрить и вскопать на глубину штыка лопаты грядку для томатов. Сделать лунки. Налить в каждую 2 – 3 ковша подогретой на солнце воды. Подождать, пока она впитается, и тогда можно сажать. С вертикальной посадкой все понятно, поэтому подробнее скажем о наклонной.

Итак, когда впиталась вода, прямо на грязь уложить корень саженца, расправив его по лунке. Стебель положить наклонно на край лунки, нижнюю его часть и корень присыпать землей. Землю слегка утрамбовать, чтобы не было пустот, но не усердствовать при этом, дабы не сломить стебель. Если листья саженцев после высадки завянут, не стоит сразу винить себя, это нормальная реакция растений. Через 2 – 3 дня они оживут, стебель выпрямится, начнут появляться новые отводки. Даже если не воспрянут самые нижние листья, надо их просто убрать, эта потеря не критична.

Достаточно высокую рассаду лучше сразу привязать к временным колышкам, если посадки будут укрыты, и к постоянным кольям (длина 1 – 1,3 м), если без укрытия. Надо иметь в виду, что колья втыкают с северной стороны куста.

Бывает, несмотря на все меры предосторожности, некоторые растения не выдерживают смены климата и увядают совсем. И своей рассады больше нет, а количество посаженных корней хочется иметь традиционное. Потери можно восполнить следующим образом. Найти на сильных кустах здоровые нижние пасынки, пригнуть их к земле, можно слегка чем-то нежестким зафиксировать, окучить и полить. Проверить дня через три или пять. Если на пасынках появились корешки, то нужно отрезать пасынок вместе с корешками и посадить на место погибшего куста. В течение нескольких дней растение придется притенять от жаркого солнца, оно должно адаптироваться. Пасынок, укоренившись, скоро начнет цвести. И урожай даст, правда, на пару недель позже материнского куста, но вряд ли это можно счесть недостатком.