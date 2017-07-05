Как садоводы должны ухаживать за яблонями, малиной и облепихой в июле

Яблони, груши. Деревья поливать в начале месяца, вода должна промочить почву на глубину до 80 см. Чтобы вода не растекалась, нужно сделать земляной валик по периметру приствольного круга, тогда весь он будет как большая лунка. После полива почву выровнять, разрыхлить, можно замульчировать. Можно подкормить растения фосфорными, калийными удобрениями. Для борьбы с бурой пятнистостью листьев и плодовой гнилью опрыскивать дважды с перерывом в 10 – 12 дней 1%-м раствором бордоской смеси. Опавшие яблоки подбирать, лежать им на почве нет смысла. Установить подпоры под ветви, на которых много плодов. Ближе к концу месяца можно начать окулировку. Окулировкой специалисты называют способ прививки плодовых деревьев одиночной почкой, взятой от черенка культурного сорта.

Вишня, слива. Во второй половине месяца целесообразно прекратить поливы, чтобы не вызвать растрескивания плодов. Молодая поросль, зараженная вредителями, подлежит уничтожению.

Облепиха. Поверхностно рыхлить приствольный круг, в качестве профилактики опрыскивать отваром полыни горькой.

Смородина, крыжовник. Провести полив из расчета 5 ведер на 1 квадратный метр в первой половине месяца. Поздние поливы могут вызвать вторичный рост побегов и растрескивание ягод. Слегка подрыхлить почву вокруг кустов. Кисти смородины, пораженные огневкой, собрать и уничтожить. Побеги, пораженные тлей, купать в зольном растворе.

Земляника. Засыхающие или желтеющие листья удалять, цветоносы поднимать на различные подставки или размещать на натянутом вдоль ряда шпагате. Спелые ягоды собирать не реже, чем через два дня (лучше после спада росы или под вечер). Поврежденные ягоды не смешивать со здоровыми, сразу собирать в отдельную посуду и сжигать. Из междурядий удалить усы, их можно высадить на отдельной гряде. Кусты аккуратно рыхлить, окучивать, удалять сорняки. Поливать 1 раз в 10 дней. Если погода дождливая, возможно поражение серой гнилью. Тогда кусты обработать 5 %-м раствором йода (1 чайная ложка на 10 л теплой воды). Опрыскивать нижнюю часть листьев, обработку повторить через три дня.

Малина. Часто рыхлить для уничтожения личинок и куколок малинного жука. Дважды провести полив (по 2 – 3 ведра на погонный метр ряда). Кроме пролива в борозды между рядами, можно устроить дождевание.Убирать лишнюю молодую поросль, она только ослабит куст.