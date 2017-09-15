Что делать на огороде и в саду осенью

Если овощи не успели созреть, перед заморозками надо снять с кустов все томаты, перцы и баклажаны. Некоторые хозяева, похоже, это уже сделали. А у тех, кто не интересуется прогнозами погоды хотя бы на пару недель, и кого разразившееся ненастье застало врасплох, эта работа впереди. Ориентиром для уборки сладкого перца из парничков, сооруженных с помощью укрывного материала, может послужить снижение температуры воздуха до 15 градусов и ниже. Перец очень теплолюбив, и такая температура является предельно для его вегетации. Как только днем воздух прогревается не выше этой отметки, перец прекращает свой рост и его нужно сразу же собрать.

Собранные плоды надо рассортировать на полностью созревшие, недозревшие и зеленые. Недозревшие и зеленые помидоры уложить в ящики и поставить в темное место для дозревания. Плоды перца и баклажана, которые не успели вырасти до сортовых кондиций, можно использовать для приготовления икры и соусов. Поздние сорта кабачков, огурцов и прочих культур от пришедших похолоданий укрывать пленкой.

Морковь, свеклу, редьку убирать в конце второй декады, если не сделано это до дождей. Подкапывать надо осторожно, так как поврежденные корнеплоды не пригодны для хранения. Ботву отрезать, оставляя черешки не более 1 см.

К концу месяца начнется уборка белокочанной капусты, картофеля, сельдерея, петрушки, лука. Капусту белокочанную можно убрать и в начале октябре. Для хранения отобрать плотные, здоровые, целые кочаны, оставив на каждом по 3 – 5 кроющих зеленых листьев. Можно хранить кочаны, связывая их попарно за кочерыги и подвесив на перекладины.

До наступления первых заморозков очень важно убрать огурцы, кабачки, тыквы. Эти растения очень чувствительны к холодам. Даже "толстокожая" тыква, перенесшая кратковременное понижение температуры до нуля градусов или ниже, храниться всю зиму уже не будет, обязательно начнет гнить.

В сентябре созревают семена фасоли. Надо не допустить растрескивания стручков на грядке. Лучше собрать чуть недозрелые стручки и подсушивать, затем вылущить фасоль и досушить ее.

Что еще пора делать, так это собирать семена всех видов салата, укропа. Аккуратно срезать соцветия, положить в помещение и затем отделить полноценные семена.

Если бы стояла теплая погода, то можно было бы не спешить со сбором томатов в теплицах. Здоровые, не пораженные болезнями кусты еще дают вполне неплохой урожай. Но с приходом дождливой, сырой погоды лучше поторопиться с уборкой.

После уборки урожая в теплицах необходимо снять сантиметров пять верхнего слоя земли (в верхнем слое зимуют вредители и возбудители болезней), эту почву смешать с минеральными удобрениями и компостом и засыпать в яму.

Хотя уборка урожая стоит первой на повестке дня, не забудем о посадках.

Чеснок озимый. Во второй половине месяца подходящий срок для его посадки. Крупные зубчики заглубить на 5 – 6 см (расстояние между ними 6 – 8 см), мелкие – повыше к поверхности. Малюсенькие зубчики-бульбочки аккуратно рассыпать в бороздки, присыпая их почвой всего на пару сантиметров. Грядку присыпать перегноем. При засушливой погоде был бы обязателен полив, да похоже не понадобится. У нас нынче полив бесплатный и неограниченный…

По мере освобождения и чистки грядок, требуется глубокая перекопка почвы без разбивания комков. Так они лучше промерзают зимой, что приводит к гибели семян сорных растений и вредителей, устроившихся в почве на зимовку. При перекопке вносят перегной или удобрения.

Последний "штрих" – окончательная уборка с участка растительных остатков. Пораженные болезнью и вредителями растения необходимо сжечь или глубоко закопать в землю.